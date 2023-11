Amazon: Orlando, 'rafforzare democrazia economica con partecipazione lavoratori'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Un mese fa circa sono stato invitato a Manchester per il primo Summit internazionale sulla campagna 'Make Amazon Pay' promosso dalla federazione internazionale dei sindacati dei servizi e dall'Internazionale Progressista". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Insieme a Yolanda Diaz, Bernie Sanders, Vandana Shiva e a tanti altri rappresentanti dei lavoratori, regolatori, colleghi parlamentari di oltre 20 paesi di tutto il mondo, abbiamo discusso delle strategie per affrontare lo sfruttamento dei lavoratori, delle comunità e dell'ambiente da parte di Amazon, e dei recenti progressi come la legislazione sulla protezione dei magazzinieri negli Stati Uniti, la Riders Law spagnola, dell'importante caso antitrust recentemente presentato dalla Federal Trade Commission degli Stati Uniti e delle leggi come il Digital Markets Act dell'Unione Europea".

"La campagna #MakeAmazonPay unisce oltre 80 organizzazioni – dalle principali federazioni sindacali internazionali, gruppi ambientalisti, organismi di controllo fiscale e movimenti sociali – in un fronte comune per far sì che Amazon – spiega Orlando – paghi i suoi lavoratori, le sue tasse e per i suoi danni ambientali. Dal 2020, questo movimento è cresciuto con scioperi, proteste, sit-in e manifestazioni transnazionali in 35 paesi di ogni continente".

"A Manchester sono stato invitato per spiegare quello che abbiamo realizzato nel nostro Paese, a livello internazionale un precedente assoluto, nel 2021 quando al Governo riunimmo al Ministero del Lavoro i rappresentanti di Amazon e dei sindacati per sottoscrivere un protocollo che riconoscesse le relazioni industriali e la presenza delle rappresentanze sindacali dei lavoratori – ricorda l'ex ministro dem – all'interno degli stabilimenti italiani della multinazionale americana. Un piccolo passo avanti ma molto significativo verso quella democrazia economica che oggi, a tutti i livelli, andrebbe rafforzata con la partecipazione dei lavoratori in fasi delicate come quelle che riguardano la transizione ecologica e digitale per non lasciare indietro nessuno".