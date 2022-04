Amazon pianta con Forestami 200 alberi a Pioltello, nel Milanese

Milano, 21 apr. (askanews) – Oltre 200 alberi messi a dimora nell hinterland milanese, a Pioltello. E il primo tassello della collaborazione tra Amazon e Forestami nell ambito del più ampio progetto di forestazione urbana di tutta l’area della Città metropolitana di Milano. Con questa iniziativa Amazon prosegue nel suo impegno di anticipare l’obiettivo delle zero emissioni nette di C02 al 2040 attraverso diverse leve, tra cui gli interventi diretti sull ambiente.

A parlarci di questo impegno Giorgio Busnelli, direttore delle Categorie largo consumo di Amazon Italia e Spagna: “Abbiamo lanciato un fondo a livello globale, il Right now climate fund e siamo orgogliosi di ricordare che la prima declinazione europea di questo fondo avviene proprio in Italia con Parco Italia un progetto che Amazon supporta e che si propone di piantare 22 milioni di alberi in 14 città metropolitane. All’interno di Parco Italia, Forestami ha l’obiettivo di piantare tre milioni di alberi nell’area metropolitana di Milano e questo di Pioltello è una delle installazioni all’interno del progetto di Forestami che siamo molto orgogliosi di supportare”.

Il luogo scelto per questo progetto non è casuale. Oltre alla necessità di accrescere il verde in un territorio dalla limitata biodiversità, nei pressi peraltro di una trafficata arteria stradale, c’è anche il legame imprenditoriale con la comunità locale: a Pioltello, infatti, da meno di un anno, sorge uno dei depositi di smistamento di Amazon, con cui il colosso dell ecommerce dà lavoro, direttamente o indirettamente, a 120 persone. Del deposito e della sua innovazione sostenibile ci parla Paolo Coletti, responsabile stazioni di consegna Amazon per il Nord Italia.

“Il magazzino è stato inaugurato a agosto dell anno scorso e rappresenta i migliori standard amazon di un edificio logistico costruito pensando alla sostenibilità. Vedete alle mie spalle le colonnine di ricarica: abbiamo 48 colonnine installate per la ricarica di veicoli elettrici che utilizziamo per la consegna nelle zone limitrofe e alle mie spalle il resto del parcheggio è tutto precablato per l installazione di ulteriori colonnine”.

Il progetto Forestami nell’area di Via Morvillo a Pioltello prevede un imboschimento con alberi e arbusti autoctoni, preservando al contempo buona parte del prato esistente che resta a disposizione dei cittadini.