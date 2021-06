Amazon Prime Day 2021: funzionamento, date e offerte

Da sconti sulla tecnologia alle creme, ecco come approfittare delle promozioni dell'Amazon Prime Day 2021 che ha luogo a breve sul noto e-commerce.

Per chi ama fare acquisti online, sui siti di e-commerce, come Amazon, ha la possibilità di approfittare di tantissimi sconti e offerte uniche. A breve, gli iscritti al servizio potranno approfittare delle tante offerte e sconti dell’Amazon Prime Day 2021. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e le offerte da tenere d’occhio.

Amazon Prime Day 2021

A causa della pandemia e dell’emergenza Covid, l’anno scorso nel mese di ottobre vi è stato uno slittamento per l’Amazon Prime, ma quest’anno non ci sono intoppi ed è possibile approfittare di tantissimi sconti e promozioni per tutti gli iscritti al servizio Prime. L’Amazon Prime Day 2021 sta per scattare, proprio come ha affermato Brian Olsavsky, il Chief Financial Officer del noto sito di e-commerce.

Il colosso dell’e-commerce, dello shopping online spera di incrementare gli ottimi risultati e il bottino ottenuto nel 2020 dove si sono incassati più di 3.5 miliardi di dollari. Lo stesso e-commerce, in una nota, ha fatto sapere di essere molto soddisfatta del ritorno di Amazon Prime Day 2021 per offrire grandi risparmi agli utenti grazie alla collaborazione con i vari partner e le piccole imprese in modo da soddisfare sempre i clienti e stando attenti alle loro esigenze.

Amazon Prime è un servizio di Amazon che permette, a coloro che sono iscritti al servizio, di avere a casa in un giorno il prodotto che hanno ordinato e che desiderano. Amazon Prime Day 2021 è un servizio soltanto per gli iscritti. Coloro che non sono ancora iscritti non devono preoccuparsi in quanto possono cominciare a sottoscrivere l’iscrizione in modo da provare il servizio per 30 giorni. In seguito alla scadenza della prova di un mese, è possibile rinnovarlo al costo di 36€, ma senza vincoli, in quanto si può cancellare l’abbonamento in qualunque momento.

L’iscrizione a Prime permette di usufruire di tantissime cose: dalla consegna rapida sui prodotti contrassegnati dal marchio Prime, di accedere in anticipo alle varie offerte lampo, di guardare i film e le serie tv direttamente su Amazon Prime Video. Inoltre, dà diritto a tantissimi vantaggi e contenuti per i gamer.

Un servizio del genere permette di usufruire di sconti e promozioni speciali per gli iscritti a Prime con prodotti al ribasso disponibili fino a esaurimento scorte e per un massimo di ore. Per chi fa acquisti durante il Prime Day, è possibile anche approfittare di occasioni di reso e garanzia che sono davvero favorevoli.

L’Amazon Prime Day 2021 si tiene in due date, per la precisione il 21 e 22 giugno. Quindi, manca davvero poco per dedicarsi allo shopping sfrenato e agli sconti. Forse il termine maggiormente indicato sarebbe Prime Days, dal momento che sono due i giorni di cui approfittare per gli sconti e le promozioni al ribasso.

Sono due giorni in cui si ha molto più tempo per fare shopping e approfittare di vari sconti e promozioni da non perdere. Nei giorni che precedono l’evento, acquistando sull’e-commerce, da piccoli venditori, si ha diritto a uno sconto di 10€ da spendere durante l’Amazon Prime Day 2021. Una iniziativa per incentivare gli acquisti e aiutare coloro che sono in difficoltà per via della pandemia.

Solitamente il periodo delle offerte dell’Amazon Prime Day cade nel mese di luglio, ma quest’anno è stato anticipato di un mese con ben due giorni a disposizione per dedicarsi agli acquisti online.

Amazon Prime Day 2021 offerte

Dal momento che Amazon Prime Day 2021 non è ancora iniziato, in quanto comincia soltanto il 21 e 22 giugno, ci sono già alcune offerte di cui è possibile approfittare grazie a tantissimi sconti e promozioni. Cliccando sulla foto si possono trovare delle informazioni al riguardo. Qui è possibile trovare una classifica con alcune di queste promozioni tra quelle maggiormente apprezzate e desiderate dagli utenti del noto e-commerce.

1)Napapijiri Happy Day

Si tratta di uno zaino della capacità di 20 litri con tasca a chiusura lampo e scomparto interno dotato di cerniera. Gli spallacci si possono regolare e sono imbottiti. Realizzato in tessuto leggero e resistente al tempo stesso. Adatto sia per tutti i giorni, ma anche per il trekking o qualche scampagnata fuori porta. Disponibile nei colori nero, rosso, verde, blu. In vendita con il 24% di sconto.

2)Black+Decker DVJ2325J Qw

Un aspirapolvere molto potente con batteria a litio con bocchetta aspirante ed estendibile. Ha una spazzola inclusa. Permette una ottima pulizia e sfrutta l’azione ciclonica. Molto facile da usare e arriva nei punti maggiormente difficili della casa. Molto leggero e compatto. In grado di aspirare polvere, briciole e anche peli di animali. Ha un design e impugnatura ergonomica.

3)Little Nightmare II

La seconda versione di un gioco per Xbox One che consiste in un viaggio per luoghi oscuri che disturbano il sonno. Permette di perdersi verso boschi raccapriccianti in modo da scoprire la fonte del male. Un prodotto Amazon’s Choice. In vendita con il 14% di sconto.

4)Ahava Time to hydrate essential

Una crema viso idratante che dona una pelle fresca, elastica e morbida. e un colore naturale. Da applicare ogni giorno su viso e collo.

Ecco alcuni consigli per approfittare delle offerte di Amazon Prime day.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.