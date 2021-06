Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sui televisori oled

Amazon Prime Day propone alcune delle migliori offerte e promozioni sui diversi modelli di televisori Oled per godersi una esperienza unica.

Finalmente, Amazon Prime Day 2021 è giunto e propone agli utenti iscritti al servizio tantissime offerte e promozioni di cui approfittare. Gli sconti riguardano qualsiasi articolo, compreso i televisori Oled di cui qui è possibile trovare grandi promozioni e prezzi al ribasso. Vediamo alcune delle migliori.

L’evento di due giorni dedicato allo shopping sfrenato del noto e-commerce è finalmente arrivato con tantissime offerte dedicate ai clienti del servizio Prime. Con Amazon Prime Day vi è davvero spazio per tutto, per chiunque articolo e prodotto a disposizione in modo da portare a casa tantissime cose a prezzi davvero scontati e al ribasso. Gli articoli disponibili appartengono a tantissime categorie.

Dalla tecnologia ai prodotti per la casa, alla domotica sino ad arrivare ai televisori Oled passando anche per l’abbigliamento e la moda. Ogni categoria e articolo gode di tantissime promozioni e offerte a cui gli utenti del servizio Prime possono accedere senza problemi e difficoltà. Ci sono tantissimi sconti riservati ai clienti Prime con un abbonamento attivo.

Prima di effettuare l’acquisto, è possibile sottoscrivere l’abbonamento a Prime che, per i primi 30 giorni, è assolutamente gratuito. Il costo dell’abbonamento è di circa 3.99€ al mese o di 36€ l’anno per approfittare di tantissimi vantaggi, non solo riguardanti l’Amazon Prime Day, ma anche in altri settori, quali la musica, gli e-book e anche le serie televisive.

In questo modo, l’e-commerce sostiene le piccole e medie imprese che hanno attraversato un periodo difficile a causa della pandemia dovuta al Covid. Scegliere gli articoli è molto semplice dal momento che sono contraddistinti con il simbolo blu di Amazon Prime Day. Sono diversi anche i dispositivi tecnologici Amazon in sconto di cui approfittare grazie alle offerte lampo che hanno durata breve o di un giorno che durano soltanto una giornata.

L’evento di shopping sfrenato per tutti i clienti del servizio Prime comincia dalle 00.00 del 21 giugno 2021 fino alle 23.59 del 22 giugno. Sono esattamente 48 ore di shopping con più di due milioni di offerte imperdibili su tantissimi prodotti del catalogo presente nel noto e-commerce.

Sono due giorni di shopping sfrenato in gli iscritti a Prime possono portare a casa tantissimi prodotti appartenenti a qualsiasi categoria con sconti che arrivano anche al 50%. Ci sono sia offerte a tempo che lampo che durano soltanto un lasso di tempo oppure fino a esaurimento delle scorte del prodotto.

Amazon Prime Day tv Oled: le offerte

Considerando che Amazon Prime Day è un evento di shopping, sono tantissime le offerte e promozioni di cui è possibile approfittare riguardo tantissimi articoli. Per coloro che stanno pensando di cambiare la propria tv Oled, il noto e-commerce, proprio durante le date del 21 e 22 giugno, mette a disposizione tantissimi modelli. Cliccando sulle singole foto è possibile visualizzare tutte le offerte del Prime Day. Qui si trova una classifica con le migliori offerte tra quelle più apprezzate e a prezzi al ribasso.

1)LG Oled55B16LA Smart tv 4K

Un televisore Oled da 55” con pixel autoilluminanti per regalare una esperienza incredibile in 4K. Ha un processore di ultima generazione che permette di vedere le immagini e ascoltare gli audio in modo spettacolare. Permette di gestire il televisore semplicemente con la propria voce. Si può anche approfittare di sessioni di gioco senza limiti. Ha un design molto elegante. In vendita con lo sconto del 32%.

2)LG Oled48C14LB Smart tv

Una smart tv del celebre marchio LG oled da 48”. I pixel sono autoilluminanti in modo da produrre colori ricchi e neri profondi per regalare una fantastica esperienza di visione in 4K. Si può integrare con alcuni dispositivi quali Google Assistant e Alexa inclusi. Si possono vedere i film come al cinema per godere di ogni esperienza di contenuto. Offre una ottima esperienza di visione anche durante le azioni maggiormente dinamiche, magari mentre si guarda una partita. Ha un design elegante. Ha uno sconto del 32%.

3)LG Oled tv Al ThinQ

Una smart tv da 65” con semre con la tecnologia oled pixel autoilluminanti. Le immagini e l’audio sono perfette per una ottima completezza di visione di spettacoli e di show. Permette una esperienza audio immersiva in modo da godere di ogni tipo di contenuto. Compatibile con Nvidia G-Sync per giochi più chiari e veloci. Una smart tv con telecomando puntatore incluso. In vendita con lo sconto del 16%.

4)Sony Bravia Oled KE-55A8P

Una smart tv da 55” con ombre e colori eccezionali. Offre una tecnologia Oled per neri perfetti ed elevati contrasti. Grazie a Pixel Contrast Booster permette di ottenere colori ricchi e vibranti. Una televisione che è ancora più intelligente con Google Assistant. In vendita con il 24% di sconto.

Oltre alle offerte di Amazon Prime Day sui televisori Oled, ecco alcuni dei modelli di tv da 32 pollici.

