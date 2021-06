Amazon Prime Day 2021: le offerte sui monitor pc

Amazon Prime Day mette a disposizione tantissime offerte e promozioni sui monitor pc da valutare con attenzione in base alle proprie esigenze.

In seguito a diversa attesa, finalmente è arrivato Amazon Day Prime 2021, un evento di due giorni di shopping dedicato a tantissimi sconti e offerte su qualsiasi categoria. Ecco alcune delle migliori offerte e prezzi al ribasso riguardo i monitor pc.

Amazon Prime Day 2021

Dopo un periodo di grande attesa, dovuto anche al Covid, la due giorni di shopping sfrenato online per Amazon Prime Day è finalmente giunta. Un evento che è iniziato alle 00.00 del 21 giugno 2021 e dura fino alle 23.59 del 22 del corrente mese.

In questi due giorni, gli utenti iscritti a Prime possono approfittare di sconti e offerte davvero imperdibili che vale la pena non lasciarsi sfuggire. Nel 2021, si vuole bissare il successo dell’anno passato con più di 3.5 miliardi di dollari che sono stati ottenuti dalle vendite riguardo i vari prodotti.

Quest’anno, a differenza degli altri anni, vi è una collaborazione con le medie e grandi imprese in modo da risollevare il made in Italy che è rimasto particolarmente scosso e che ha attraversato un periodo difficile per via del Covid.

In questo modo, grazie a questa partnership, è possibile approfittare di ancora più risparmi e sconti.

Sono tantissimi gli artigiani e imprenditori locali del Made in Italy proponendo i loro prodotti in modo da godere di sconti e offerte imperdibili. Sono due giorni di shopping per fare acquisti in qualunque settore: dalla cucina alla bellezza della persona sino alla moda ai gioielli.

Amazon Prime Day 2021: come funziona

Per chi volesse approfittare di sconti e promozioni relativi a questi due giorni di shopping sfrenato, deve prima di tutto iscriversi a Prime in modo da usufruire di tantissime offerte e prezzi al ribasso.

Amazon Prime Day, proprio come dice il nome dell’evento, è riservato agli iscritti al servizio Prime.

Un servizio che consente spedizioni illimitate in un solo giorno tra tantissimi prodotti appartenenti alle categorie più disparate. Per i nuovi clienti, il servizio è gratuito dopo un mese. Terminato tale periodo, bisogna sottoscrivere un abbonamento del costo di 3.99€ al mese oppure 36 l’anno. In qualsiasi momento è possibile cancellarsi senza problemi.

Durante l’Amazon Prime Day, il meccanismo è molto simile a quello dell’offerta limitata a tempo. I prodotti sono in vendita con un notevole sconto fino a esaurimento e soltanto per un tempo massimo di ore. Le offerte da non perdere sono tantissime e valide per ogni categoria in modo che ciascun cliente possa trovare l’offerta maggiormente adatta alle sue esigenze e bisogni.

L’utente interessato ad acquistare un prodotto in occasione dell’Amazon Prime Day deve digitare il sito di Amazon, cliccare sulla sezione dedicata alle offerte. I prodotti che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili grazie al simbolo blu con sconti e promozioni che arrivano fino al 50%.

Amazon Prime Day 2021: monitor pc

Un evento che offre promozioni e sconti di ogni tipo su vari argomenti di diversa categoria. Sono diversi i monitor pc che è possibile trovare sul noto e-commerce in occasione dell’Amazon Prime Day 2021. Cliccando sulle foto singole è possibile trovare . La classifica qui sotto propone le 6 migliori offerte sui monitor pc tra quelle maggiormente scontate e scelte dai consumatori.

1)BenQ EW3270U Monitor pc

Un monitor pc per intrattenimento video dotato di alta risoluzione in 4k da 32 pollici e displayPort. Ha un supporto HDR che aumenta la dinamica tra bianco e nero per offrire nitidezza e dettagli. Regala una ottima luminosità grazie alle ottime condizioni di luce ambientali. Dotato di tecnologia Low Blue Light che riduce l’affaticamento degli occhi. In vendita con il 24% di sconto.

2)LG 32UN 500

Un monitor pc da 32 pollici di colore bianco flicker safe e anti glare. Ha uno speaker stereo da 10 Watt. Dotato di un pannello VA e schermo multitasking, screen split. In vendita con lo sconto del 40%.

3)Monitor portatile 4K

Un monitor da 12.5 pollici. Perfetto per laptop, per pc e ha un guscio protettivo di color argento. Ha una risoluzione HD per una ottima nitidezza. Molto leggero e in lega di alluminio, con telaio molto resistente. Il retro ha due fori VESA. Ha una porta mini HDMI e due porte di tipo C. Compatibile con cellulari, laptop, dispositivi di gioco, ecc.

4)Huawei display 23.8”

Un monitor display in full hd da 23 pollici. Ha colori vividi e precisi e un ottimo rapporto di contrasto. Garantisce una ottima visione per ridurre anche l’affaticamento degli occhi. Si è sempre immersi nel film o lavoro sullo schermo. Il design simmetrico garantisce ottima eleganza. Ha lo sconto del 39%.

5)LG 24ML600S

Un monitor da 24 pollici in full hd con schermo multitasking e la possibilità di vedere immagini uniche. Permette di apprezzare una maggiore fluidità di movimento. Si possono personalizzare le opzioni del display con pochi clic. Le immagini sono nitide. Ha lo sconto del 33%.

6)Lenovo G27 – 20 Gaming monitor

Ottima risoluzione dai dettagli cristallini e colori vivaci da ogni angolazione. Sconto del 33%.

Oltre ai monitor pc, si possono trovare offerte per televisori oled durante l’Amazon Prime Day 2021.