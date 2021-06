Amazon Prime Day 2021 quando inizia e le prime offerte

L'Amazon Prime Day 2021 sta per aprire i battenti con una marea di offerte per gli utenti iscritti al servizio riguardo tantissimi prodotti.

I saldi non sono ancora iniziati, ma il mondo del web si sta mobilitando dal momento che, a breve, parte l’Amazon Prime Day 2021, un evento che prevede tantissimi sconti e offerte su qualsiasi prodotto del noto e-commerce. Vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le offerte imperdibili.

Amazon Prime Day 2021

Si tratta di un evento online dedicato agli utenti che sono abbonati al servizio di Amazon Prime e che possono approfittare di tantissimi sconti e promozioni al riguardo. L’anno scorso, l’evento di Amazon Prime Day 2021 non si è tenuto nelle solite date a causa della pandemia. Le offerte sono tantissime e dedicate soltanto agli abbonati al servizio.

Si potrà accedere a tantissime offerte, ovvero più di due milioni nelle varie categorie, tra cui moda, casa, bellezza, ma anche telefonia, domotica e prodotti per la casa. Sono offerte di cui tutti possono usufruire e approfittare. Insieme a queste offerte, è possibile anche approfittare di vari vantaggi per godere di offerte relative anche ad Amazon Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming e molto di più.

Ovviamente, essendo l’Amazon Prime Day 2021, possono usufruire degli sconti soltanto gli iscritti al servizio Prime. Abbonarsi ad Amazon Prime permette di godere di tantissimi vantaggi, tra cui la prova gratuita di un mese in modo da capire come funziona e nel caso decidere se continuare l’abbonamento oppure disdirlo. La spedizione è gratuita con la possibilità di ricevere a casa il prodotto immediatamente.

Amazon Prime Day 2021 permette di usufruire di tantissime novità in modo da godere di tantissimi vantaggi e benefici in poco tempo.

Amazon Prime Day 2021: quando inizia

Un evento ricco di tantissime offerte e sconti riservate a tutti gli abbonati del servizio Prime. Un evento che quest’anno ha la durata di due giorni e che inizia il 21 e 22 giugno. Sono due giornate completamente dedicate alle offerte e sconti in modo che gli utenti possano avere più tempo per dedicarsi allo shopping.

Sebbene le date dell’Amazon Prime Day 2021 siano quelle del 21 e 22 giugno, si consiglia di stare attenti anche nei giorni precedenti l’evento dal momento che è sempre possibile trovare offerte e sconti da non lasciarsi sfuggire.

L’anno scorso, a causa della pandemia, fu spostato a ottobre, mentre quest’anno è stato anticipato di un mese dal momento che è un evento che solitamente cade nel mese di luglio. Il funzionamento è lo stesso degli altri anni con gli utenti iscritti al servizio che possono approfittare di varie offerte e sconti.

Durante l’Amazon Prime Day 2021, si distinguono tre tipologie di offerte:

Da un giorno che hanno una durata di 24 ore

Lampo: fino a esaurimento scorte

Offerte a meno di 20€ che sono molto economiche, ma bisogna muoversi per sfruttarle.

Si consiglia di cominciare a stilare una lista dei prodotti di cui approfittare in modo da comprarli immediatamente non appena saranno in saldo durante l’Amazon Prime Day 2021 approfittando di diversi sconti e promozioni al riguardo.

Amazon Prime Day 2021 offerte

Dal momento che l’Amazon Prime Day 2021 non è ancora iniziato in quanto parte ufficialmente il 21 e 22 giugno, sono diverse le promozioni su alcuni prodotti di cui è possibile già approfittare. Cliccando sulla foto si trovano alcune informazioni in merito. La classifica qui presente mostra i 4 migliori prodotti scelti tra quelli maggiormente desiderati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Smartphone offerta del giorno Ulefone

Un modello di smartphone dal design unico che offre una esperienza potente e accattivante al tempo stesso. Ha uno slot per le schede tre in uno e dual sim. Si possono inserire e supportare fino a tre schede contemporaneamente. Tre telecamere e lo schermo da 5 pollici. Ha un design resistente che offre una presa comoda. La batteria è di lunga durata e in vendita con il 33% di sconto. Disponibile nei colori nero, verde e arancio.

2)Bomaker Soundbar Tv

Una barra soundbar che garantisce una ottima qualità del suono. Ha 4 modalità di audio: equilibrata, voce, modalità bassi e triplo. Ha una connessione bluetooth e si può collegarlo al telefono. Le interfacce sono multiple in modo da collegarlo a qualsiasi dispositivo. In vendita con il 15% di sconto. Molto facile da montare e da usare. Disponibile nel colore grigio scuro e nero. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Princess friggitrice ad aria calda

Una friggitrice da 5 litri con 7 impostazioni di cottura e comprende il ricettario digitale per le varie ricette. Permette di cuocere, grigliare e arrostire i piatti con pochissime calorie. Gli alimenti sono croccanti e gustosi al tempo stesso. Molto facile da usare con timer integrato e controllo della temperatura. Dotata di pannello di controllo per verificare la frittura. In vendita con il 20% di sconto. Un prodotto Amazon’s Choice.

4)Tineco Floor one

Un aspirapolvere lavapavimenti senza fili dall’aspirazione molto potente e senza sacco che permette di effettuare pulizie su piastrelle, pavimenti sia asciutti che bagnati. Un prodotto con display led e con l’app da scaricare in modo da controllare ogni movimento. Molto leggera e maneggevole. Pratica e un modello con una sua autonomia.

