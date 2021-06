Amazon Prime Day 2021: le ultime offerte lampo

Dalla vaporiera sino alle lampadine passando per i dispositivi Echo, sono solo alcune delle offerte lampo che è possibile trovare su Amazon Prime Day.

L’evento di Amazon Prime Day è finalmente giunto e a poche ore dalla fine di questi giorni di shopping ci sono alcune offerte lampo che è bene non perdere assolutamente approfittando di tantissime promozioni e sconti su vari prodotti. Vediamo quali sono le offerte last minute di cui approfittare.

Amazon Prime Day 2021

Il 22 giugno, ultimo giorno di offerte, l’evento di shopping di Amazon Prime Day 2021 entra nel vivo con tantissime offerte imperdibili che non bisogna lasciarsi sfuggire. Sono considerae offerte lampo in quanto rimangono soltanto per poche ore e in quantità limitata per cui l’utente interessato deve affrettarsi se non vuole perdere l’occasione di comprare quel determinato prodotto.

Alcune offerte lampo di Amazon Prime Day 2021 sono davvero succulente e valgono assolutamente la pena. Sin dalla giornata del 21 giugno, sul noto e-commerce sono a disposizione tantissimi affari a prezzi vantaggiosi su diversi articoli che toccano qualsiasi settore: dalla salute alla cura della persona, sino a dispositivi di domotica come Amazon Echo o Alexa passando anche per i migliori smartphone o l’abbigliamento per prepararsi all’estate.

Ovviamente, per usufruire di tutte le offerte e promozioni che il sito mette a disposizione, bisogna essere iscritti al servizio Prime che dà diritto a tantissimi benefici e agevolazioni. Amazon Prime Day nasce, in un certo modo, per ringraziare gli utenti al servizio Prime della fiducia finora accordata in modo che possano fare affari su qualunque prodotto e articolo.

Per chi è iscritto a Prime ha a disposizione diversi articoli con prezzi vantaggiosi e offerte imperdibili. Basta navigare un po’ sul sito di Amazon per andare a caccia degli affari. Inoltre, trovare gli articoli in offerta è facilissimo dal momento che sono contrassegnati con il simbolo blu. Si trovano articoli che arrivano fino al 50% di sconto, quindi occasioni assolutamente da non perdere.

Amazon Prime Day 2021: quando finisce

Uno degli eventi maggiormente attesi dell’anno, ovvero l’Amazon Prime Day 2021, cominciato alle 00.00 del 21 giugno sta per concludersi e sono ancora diverse le offerte di cui è possibile usufruire. Questo evento di shopping della durata di due giorni riservato ai soli clienti di Amazon Prime sta per concludersi alle 23.59 del 22 giugno del corrente mese.

Una durata che si estende a 48 ore coprendo due giorni interi di sconti e promozioni per gli abbonati a Prime che possono usufruire della spedizione gratis e veloce che è compresa nel costo del servizio che corrisponde a 3.99€ mensili oppure 36€ l’anno.

Molto importante affrettarsi in modo da riuscire a comprare il prodotto che si desidera prima dello scadere del tempo.

Amazon Prime Day 2021: offerte lampo

Dal momento che mancano poche ore alla fine di Amazon Prime Day, i molti iscritti al servizio Prime possono accapararsi le ultime offerte lampo approfittando di sconti e prezzi al ribasso. Cliccando sulle singole foto è possibile visualizzare tutte le offerte del Prime Day. La classifica qui sotto propone le 6 migliori offerte lampo tra i prodotti maggiormente apprezzati e a prezzo scontato.

1)Russell Hobbs 19270-56 vaporiera

Una vaporiera realizzata in acciaio da 800 watt e dalla capacità di 9 litri per cucinare qualsiasi alimento in modo sano e con zero grassi. Dotata di tre vaschette del diametro di 24, 25 e 26 cm. Le vaschette sono in plastica di alta qualità senza BPA. Ha un indicatore per il livello dell’acqua e permette di cuocere contemporaneamente sia riso, pesce che verdure. In vendita con lo sconto del 35%.

2)Fire Stick con telecomando vocale Alexa

Un dispositivo per lo streaming con telecomando vocale integrato con Alexa con comandi di accensione e spegnimento, oltre alla possibilità di regolare il volume. Si può usare la voce per riprodurre vari contenuti dalle app. Dotato di pulsanti preimpostati per le varie app. Ha uno sconto del 38%.

3)Aisirer lampadina Alexa E27

Sono lampadine smart, a led, equivalente, dimmerabile e multicolore. Compatibile sia con i dispositivi di Alexa, Google Home e Siri. Seguono il ritmo della musica e ha 8 modalità preimpostate per leggere e dormire. Si accende e si spegne in automatico. Ha lo sconto del 39&.

4)Nuovo Echo Show 5 (2 generazione)

Un dispositivo che è il miglior modello del 2021 che permette di impostare sia la sveglia che il timer, controllare il dizionario, le condizioni del traffico e del meteo, fare videochiamate, godersi la musica usando solo la propria voce. Permette di gestire i vari dispositivi di domotica. Lo sconto è del 41%.

5)Capacità 8 liter impastatrice

Una planetaria con la quale è possibile fare pane, pasta, pizza, dolci e altre ricette. Un elettrodomestico molto potente con ciotola in acciaio inossidabile. Ha una doppia maniglia molto facile da impugnare e diversi accessori. Dotata di 16 opzioni di velocità. Si trova nei colori bianco, nero e rosso in vendita con il 30% di sconto.

6)Moulinex OW6101 home bread

Una macchina per fare il pane con ben 16 programmi preimpostati e capacità fino a 1500 kg. Ha tre livelli di doratura per il pane. Ha un contenitore antiaderente. In vendita con il 47%.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.