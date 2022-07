Amazon Prime Day 2022: funzionamento e le migliori 20 offerte

Dai prodotti tecnologici sino alla domotica, passando per i televisori, sono le tantissime offerte di cui approfittare durante l'Amazon Prime Day.

Con il mese di luglio sono tantissime le offerte che si trovano grazie ad Amazon Prime Day, un evento riservato ai clienti di Amazon Prime che permette di ordinare e fare acquisti su tantissimi prodotti a prezzi dal basso costo. Qui diamo una occhiata alle 20 migliori offerte e come funziona.

Amazon Prime Day 2022

Il periodo di sconti e di offerte sta per giungere. Stiamo parlando di Amazon Prime Day, che quest’anno cade il 12 e il 13 luglio 2022. Si tratta di una giornata ricca di offerte e di promozioni di cui approfittare. In questi giorni è possibile approfittare di tantissimi prodotti a prezzi stracciati di qualsiasi tipo.

Sono due giorni utili per i clienti del servizio di Amazon Prime per acquistare delle cose in qualsiasi categoria a ottimi prezzi e portarsi avanti per i regali di compleanno o qualche anniversario. Con questa due giorni di shopping si approfitta di promozioni e offerte imperdibili.

Con gli sconti di Amazon di questi due giorni si possono acquistare articoli appartenenti a ogni categoria: dalla tecnologia all’abbigliamento, compreso anche i dispositivi di domotica, oltre a prodotti per la casa e il giardinaggio. Sono 48 ore di offerte e sconti a prezzi ribassati.

Amazon Prime Day 2002: funzionamento

Un evento di due giorni che è riservato soltanto agli iscritti al servizio di Amazon Prime. Nella due giorni di shopping, le offerte partiranno dalle 00.01 del 12 luglio per terminare alle 23.59 del giorno seguente. Le offerte sono riservate soltanto per gli iscritti al servizio di Amazon Prime.

Proprio come il Black Friday che cade il quarto giovedì del giorno del Ringraziamento, gli sconti proseguono, non solo in questi due giorni, ma anche nei giorni successivi con promozioni che ci saranno per tutta la settimana di cui è bene approfittare fin da ora.

È possibile approfittare delle offerte lampo, ovvero promozioni e sconti che hanno un tempo limitato. Si consiglia, per approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day 2022, di impostare gli alert per un articolo in modo da attivare le notifiche su quel prodotto che interessa maggiormente.

Amazon Prime Day: migliori 20 offerte

Con l’Amazon Prime Day sono tantissime le offerte di cui approfittare su tantissimi prodotti a prezzi ridotti. Qui sotto una classifica con le migliori 20 offerte dell’Amazon Prime.

1)Echo Dot (4 generazione)

Un dispositivo Alexa dal design sobrio ex elegante che si adatta a qualsiasi ambiente.



2)Un supporto con telecomando vocale per accedere a qualsiasi contenuto in 4k.

3)Tablet Fire HD10

Un tablet dallo schermo brillante per leggere e ascoltare musica o guardare video.



4)Echo Show 10 (3 generazione)

Dotato di uno schermo da 10 pollici. Compatibile con Alexa.



5)Ring video doorbell

Un video citofono con batteria che permette di ascoltare e parlare.



6)Nuovi Echo Buds

Sono auricolari di seconda generazione wireless con un ottimo audio.



7)Gigante E275 duo

Sono sue cordless con tasti e un audio di qualità.



8)Samsung Galaxy A33

Uno smartphone android con memoria espandibile con una rapidità nei giochi e download.



9)Samsung Galaxy Watch 44mm

Un orologio smartwatch che funge da fitness tracker monitorando la salute e altre attività.



10)Oppo A76

Uno smartphone dalla doppia telecamera con memoriaespandibile e disponibile in vari colori.



13)Samsung TV Qled QE50Q65AAUXZT

Un televisore qled con Alexa integrato con immagini vivide.



14)Digiquest twin tuner

Un decoder digitale con registratore che permette di guardare film e ascoltare musica.



15)Amazon Basicz zaino da viaggio

Uno zaino da viaggio con tasca interna, molto leggero è in poliestere.

16)Nothing Ear

Sono auricolari wireless che cancellano il rumore di colore nero.



17)Lenovo Ideapad3

Un notebook con una autonomia fino a 9 ore.



18)Huawei Matebook D14

Un laptop molto confortevole con schermo da 14 pollici.



19)Logitech G335 cuffie

Sono delle cuffie da gaming, molto leggere, con microfono.



20)Logitech MX Master 25

Un mouse wireless da usare su qualsiasi superficie. Un modello ergonomico.



Insieme a queste offerte dell’Amazon Prime Day, anche le promozioni sulla moda.