Amazon Prime Day 2022: le 10 migliori offerte del 12 Luglio

I dispositivi di domotica, gli smartphone, i televisori e gli accessori per pc, sono solo alcune delle promozioni dell'Amazon Prime Day del 12 luglio.

Da un paio di ore, gli abbonati al servizio di Amazon Prime sanno che possono approfittare di incredibili offerte e novità. Infatti, proprio nella notte del 12 luglio è cominciato l’Amazon Prime Day con tantissime promozioni e offerte su qualsiasi prodotto di cui approfittare.

Vediamo come funziona e tutto quello da sapere.

Amazon Prime Day 2022

Questo mese di luglio si caratterizza per moltissimi sconti e promozioni grazie all’Amazon Prime Day, l’evento che, come dice il nome, è riservato agli abbonati al servizio Amazon Prime. Coloro che sono iscritti a questo servizio possono avere diritto a tantissime agevolazioni e offerte su prodotti di qualsiasi tipo, non solo per lo shopping, ma anche per altri ambiti sempre riservati ad Amazon Prime.

Proprio come il Black Friday che si tiene il quarto giovedì di novembre, anche l’Amazon Prime Day si contraddistingue per sconti soprattutto nel reparto tecnologico con una serie di oggetti appartenenti agli accessori per computer, i televisori, la domotica, ma anche gli smartphone oppure ci sono promozioni anche riguardanti il giardinaggio, la cucina e la casa.

Soltanto gli iscritti a Prime possono usufruire di questa due giorni di shopping.

Iscriversi al servizio Amazon Prime è molto semplice anche perché il primo mese di prova è gratuito e poi si può disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Le offerte più vantaggiose cominciano il giorno stesso, anche se ci sono promozioni che precedono questo evento.

Amazon Prime Day 2022: come funziona

Un evento di shopping che è cominciato alle 00.00 del 12 luglio per terminare alle 23.59 del giorno seguente, quindi il 13 luglio.

Sono due giorni di offerte durante i quali gli iscritti ad Amazon Prime hanno l’occasione di poter comprare qualsiasi cosa approfittando di promozioni dal costo bassissimo con sconti che arrivano anche al 40% e oltre.

Non appena si digita il sito ufficiale, ci si rende conto che le offerte dell’Amazon Prime Day sono cominciate e visualizzabili nell’home page del noto e-commerce evidenziate di blu. Sono talmente tante, in qualsiasi categoria che conviene approfittarne immediatamente.

Sul sito, le offerte dell’Amazon Prime Day sono divise sia in offerte top che durano un solo giorno o per tutti e due i giorni dell’evento, offerte lampo che hanno una durata di 6 o 12 ore per cui è bene affrettarsi e anche offerte da non perdere, che sono un mix di entrambe.

Amazon Prime Day 20022 Amazon

Il noto e-commerce di Amazon è il luogo ideale per approfittare di tutti gli sconti e promozioni di questi due giorni di shopping. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con le 10 migliori offerte dell’Amazon Prime Day del 12 luglio da non perdere.

1)Samsung Monitor Gaming

Un modello di televisore del marchio Samsung dallo schermo curvo adatto anche per il gaming con una illuminazione potente, di colore nero.

2)Polaroid occhiali da sole

Sono occhiali da sole da uomo con lenti polarizzate in metallo dal design moderno. Disponibile nei colori nero e grigio.

3)Amazon Basics batteria da cucina

Sono una batteria da cucina in 15 pezzi che comprende casseruola, pentola, in alluminio con rivestimento antiaderente.

4)Amazon Basics potente aspirapolvere a cilindro

Un aspirapolvere senza sacchetto, molto leggero e compatto, adatto per pavimenti duri e superficie spesse.

5)Philips Airfryer essentials

Una friggitrice per cuocere senza olio della capacità di 4.1 litri che permette di preparare piatti gustosi in poco tempo.

6)Apple watch series 7

Un orologio con cassa in alluminio che comprende sia il modello GPS che il telefono cellulare e con il quale si mandano messaggi, oltre a compiere tutta una serie di attività.

7)Jumper pc portatile 14 pollici

Un notebook da 14 pollici che supporta uno spazio di archiviazione molto ampio con memoria rapida e immagini vivide.

8)Charmast Power bank wireless

Un caricatore portatile senza fili da 20000mAh che supporta la ricarica rapida e dotato di 4 uscite per caricare qualsiasi device.

9)Logitech Z3333 2.1 altoparlanti

Sono altoparlanti multimediali dal suono potente e cristallino per ascoltare la musica o guardare i film. Si possono connettere due dispositivi come computer, tablet, ecc.

10)Trust Verto mouse

Un mouse verticale wireless ergonomico, senza filo con sei pulsanti per il pc, il computer portatile o il Mac. Permette di ridurre la fatica e il dolore proprio perché è un modello verticale.

Qui tutte le migliori 20 offerte dell’Amazon Prime Day 2022 con tantissime offerte e occasioni.