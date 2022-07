Amazon Prime Day 2022: le migliori offerte di del 13 luglio

Dagli smartphone sino ai prodotti per la casa o il mondo del gaming, sono alcune delle offerte di Amazon Prime Day di cui approfittare in questo giorno

I giorni dedicati allo shopping sul noto e-commerce di Amazon stanno per giungere al termine. Infatti, il alle 23.59 di mercoledì 13 luglio termina l’evento Amazon Prime Day che permette di acquistare qualsiasi prodotto a prezzi bassi e ottime promozioni.

Qui sotto una cernita delle migliori offerte di questo mercoledì 13 luglio.

Amazon Prime Day 2022

Con questo evento si intende un festival di shopping promosso dal noto e-commerce di Amazon e dedicato a tantissimi prodotti e articoli in offerta da non perdere. Durante Amazon Prime Day sono diverse le offerte a tempo riguardo qualsiasi articolo in varie categorie per essere acquistate e ordinate al volo.

Il Prime Day nasce il 15 luglio 2015 per festeggiare e celebrare i 20 anni di questo e-commerce, considerato il più importante e conosciuto al mondo.

Un e-commerce dove è possibile fare acquisti risparmiando. Un evento, come dice il nome, riservato soltanto agli iscritti al servizio Prime di Amazon.

Un evento a cui hanno accesso soltanto gli abbonati del servizio Amazon Prime e Amazon Prime Student. In questo modo possono risparmiare sull’acquisto di vari prodotti in diverse categorie: dalla tecnologia all’abbigliamento agli accesori moda, passando per i prodotti beauty o per la salute e cura della persona oppure per la cucina e la casa.

Sono sconti che, per l’occasione, possono anche arrivare al 70%. Per risparmiare su determinati articoli da mettere nel carrello, bisogna affrettarsi dal momento che i prodotti sono a esaurimento scorte, quindi si corre il rischio di non trovarli. Può essere considerato il festival degli sconti di grandi marchi, quale Alexa, Logitech, Braun, Samsung, ecc.

Amazon Prime Day 2022: i giorni

Le date di questi due giorni di shopping sfrenato online sono già in corso e stanno per terminare.

I giorni dedicati ad Amazon Prime Day sono il 12 e il 13 luglio 2022. Le offerte sono partite dalle 00 del 12 luglio e proseguiranno fino alle 23.59 di mercoledì 13 luglio. Gli abbonati al servizio Prime hanno poche ore a disposizione per scegliere i prodotti da inserire nel carrello.

Un evento atteso e speciale che cade nel mese di luglio e in grado di attirare sempre tantissimi clienti che non vedono l’ora di comprarsi quel prodotto a prezzi stracciati. Lo scorso anno si è tenuto nelle giornate del 15 e del 16 luglio con un fatturato pari a 175 milioni di articoli venduti.

Bisogna essere iscritti a Prime e gli utenti abbonati potranno approfittare di offerte lampo che hanno una durata breve, con scorte limitate dei vari articoli; sconti del giorno della durata di 24 ore circa e le offerte wow che è una novità e riguarda sconti davvero importanti soprattutto sui marchi e brand di punta.

Amazon Prime Day 2022: le offerte del 13 luglio

Questo evento si avvia alla conclusione con tantissimi prodotti a prezzi scontati di cui approfittare per i prossimi acquisti. Non appena si clicca sulla foto dell’articolo si visualizzano tutte le caratteristiche del prodotto. Qui sotto è possibile stilare una classifica delle migliori 5 offerte del 13 luglio dell’Amazon Prime Day con una recensione di ciascun articolo.

1)Trust Gaming GXT 712

Si tratta di una sedia da gaming, quindi adatta per sedute di gioco molto lunghe. Un accessorio comodo ed ergonomico in modo da sostenere bene la postura durante le sessioni di gioco. Realizzata in similpelle con cuciture eleganti. Offre il giusto sostegno e comfort. Un sedile regolabile in grado di reggere fino a 150 kg.

2)Notebook Hp 250 G8 Silver

Un notebook da 15 pollici. Un portatile molto potente con un programma già installato senza bisogno dell’ausilio di un tecnico. Un prodotto dalla garanzia italiana con microfono integrato. Un portatile preconfigurato con 16 GB di Ram.

3)Cressi Skylight Swim Goggles

Sono degli occhialini adatti da usare per nuoto, piscina o anche altri sport acquatici del noto marchio sportivo Cressi. Garantiscono una visione molto ampia. Sono dotati di fibbie che è possibile regolare. Sono in silicone con le lenti antigraffio e trasparenti. Sono di colore grigio.

4)Russell Hobbs bollitore acqua elettrico

Un bollitore elettrico per acqua da capacità di 1.7 litri dotato di luce blu e filtro anticalcare. In acciaio inox con finiture in plastica nera di ottima qualità. Permette di controllare il livello dell’acqua. Dotato di beccuccio per non far versare l’acqua e di un doppio oblò per visionare il livello dell’acqua.

5)realme Narzo 50 5G

Uno smartphone con la batteria da 500omAh che soddisfa qualsiasi bisogno e dalla ricarica rapida. Il display è ad alto fluido in modo da consentire la massima risoluzione nel momento del gaming. Ha un sensore di impronte digitali che permette di sbloccare il telefono. Dotato di un processore molto rapido. Disponibile nei colori nero e blu.

Tra le offerte del 13 luglio di Amazon Prime Day, anche tante promozioni per la moda donna.