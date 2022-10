Amazon Prime Day 2022: le migliori offerte

Con Amazon Prime Day 2022 che parte, tra poche ore, gli utenti iscritti al servizio di Prime, possono approfittare di una serie di offerte e sconti.

In questo periodo, a causa dei forti rincari, risparmiare è fondamentale. Per ridurre i costi, è possibile approfittare delle tantissime offerte dell’Amazon Prime Day 2022 con sconti su ogni prodotto e ordine. Cerchiamo di scoprire come funziona e le date di questo evento per gli abbonati al servizio.

Amazon Prime Day 2022

Il noto e-commerce che permette di comprare qualsiasi cosa in ogni settore sta per fare un regalo ai suoi fidati consumatori. Tra poco, parte l’Amazon Prime Day, dedicata agli abbonati del servizio Prime di Amazon che permette di approfittare di imperdibili sconti in qualsiasi settore. Come si evince dal titolo, è dedicato esclusivamente agli utenti iscritti a Prime.

Amazon Prime è un servizio che il colosso dell’e-commerce mette a disposizione e che permette di avere il prodotto ordinato in tempi record. Coloro che non sono iscritti a Prime, possono approfittare di una prova gratuita di 30 giorni per cominciare a risparmiare sui tantissimi sconti di queste giornate che stanno per arrivare.

Iscrivendo subito sul sito di Amazon si può approfittare dei tantissimi sconti e offerte su qualsiasi oggetto e ordine. In occasione dell’Amazon Prime Day 2022, i prezzi saranno molto più bassi rispetto al resto dell’anno. Come al solito, le promozioni maggiori saranno sui dispositivi di Amazon o il reparto tecnologia.

Sono talmente tante le offerte e gli sconti che gli abbonati al servizio Prime possono approfittarne fin da ora, anche per cominciare a fare i primi regali natalizi. Abbonarsi ad Amazon Prime è molto facile perché basta sottoscrivere un abbonamento da 49€ l’anno oppure 4,99€ mensili , mentre per gli studenti il prezzo si dimezza.

Oltre al mese di luglio, Amazon Prime Day 2022 arriva anche nel periodo di ottobre. Questo evento di shopping online sul noto e-commerce è riservato soltanto agli iscritti al servizio Prime e ha la durata di 48 ore. Questo evento ha luogo a partire dalla mezzanotte di martedì 11 ottobre e dura fino alle 23.59 di mercoledì 12 ottobre.

Si può accedere, in questi giorni, a tantissime offerte dei migliori brand: da Nike a Puma sino a Philips, solo per citarne alcune. Si possono fare acquisti in vari ambiti: dall’elettronica all’abbigliamento, sino alle scarpe, arrivando ad articoli per la casa e ai giochi o videogames, ma anche prodotti Kindle.

Amazon Prime Day offerte

Tra poche ore cominciano le offerte e promozioni dell’Amazon Prime Day. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. In attesa di scoprire tutti gli sconti di questo evento, qui proponiamo i cinque migliori prodotti approfittando di prezzi al ribasso che sono tra i più apprezzati e amati dai consumatori dell’e-commerce.

1)Echo Show 5

Un dispositivo Alexa con cui impostare la sveglia, il calendario, ma anche tanti promemoria e appuntamenti. Permette anche di godersi la musica e di effettuare videochiamate. Con Alexa è possibile anche gestire la propria casa grazie alla fotocamera integrata e controllarla quando si è assenti. Tutto l’intrattenimento che si vuole a disposizione.

2)Girmi PS90 bilancia meccanica da cucina

Una bilancia da cucina meccanica in acciaio inox con funzione tara e regolazione dello zero. Dotata di alcuni accessori e componenti come la ciotola e il manuale. Ha dimensioni contenute, precisa e comoda.

3)Nokia X10 smartphone 5G

Uno smartphone dalla quadrupla camera con dual sim e batteria da 4470mAh. La fotocamera è molto potente con ottica Zeiss quadrangolare e sensore principale. Dispone di un display da 6.6 pollici. Supporta la ricarica veloce. Nella confezione anche un cavo da 1 metro. Molto veloce nei comandi con le app che funzionano molto bene.

4)Kindle Oasis ora con tonalità della luce regolabile

Un kindle dalla tecnologia Paperwhite e design a filo. Si può regolare la luce da bianco ad ambra. Resiste all’acqua, quindi adatto per la spiaggia e la piscina senza danneggiarlo. Ha un design molto sottile ed ergonomico. Si può voltare le pagine rapidamente. Disponibile nei colori grafite e gold.

5)Cosori friggitrice ad aria XXL

Una friggitrice ad aria da 5.5 litri con un ricettario di ricette italiane per preparare vari piatti. Permette di risparmiare tantissimo. Ha 13 funzioni su un display a led. Cucina in modo sano riducendo i grassi per fritture croccanti e tenere. Il cestello è quadrato e disponibile fino a un massimo di 5 persone.

Tra le tante offerte di Amazon Prime Day, anche gli sconti sul settore della telefonia da tenere d’occhio.