Amazon Prime Day 22: le migliori offerte smartphone

I marchi Oppo, Samsung o anche Huawei sono i modelli di smartphone maggiormente noti e con Amazon Prime Day si trovano a ottime offerte.

Per coloro che stanno pensando di cambiare il proprio smartphone decidendo di puntare a modelli più all’ultima moda e sofisticati, conviene approfittare delle tante offerte di Amazon Prime Day che mette a disposizione tantissim tipologie di ogni prezzo e sconto.

Qui i migliori da ordinare e con le offerte più vantaggiose.

Amazon Prime Day 2022

Si tratta dell’evento annuale maggiormente atteso, insieme al Black Friday. Amazon Prime Day è l’evento che sancisce la due giorni interamente dedicata al mondo dello shopping. Questi due giorni che hanno luogo il 12 e il 13 del corrente mese sono dedicati esclusivamente ai clienti e agli iscritti al servizio di Amazon Prime.

Iscrivendosi ad Amazon Prime è possibile usufruire di tantissime agevolazioni, non solo per questo evento, ma per tutto l’anno.

L’iscrizione permette, infatti, di avere spedizioni illimitate e consegna gratuita, oltre che rapida, in pochissimo tempo. Iscrivendosi a questo servizio è possibile verificare e controllare anticipatamente le offerte lampo.

Ci si può iscrivere in maniera semplice e senza costi, per un periodo di prova di 30 giorni con al possibilità di disdire l’abbonamento senza ulteriori costi aggiuntivi. L’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo di 36€ all’anno o di 3.99€ mensili.

Amazon Prime Day, l’evento di questi giorni, della piattaforma, è riservato soltanto agli iscritti a questo servizio, a differenza del Black Friday a cui tutti hanno accesso.

Amazon Prime Day 2022: offerte

Per quanto riguarda Amazon Prime Day 2022 sono tantissime le offerte dedicate ai clienti del servizio su qualsiasi settore. Ogni abbonato potrà godere di sconti e articoli a prezzi davvero stracciati. Su tutto il catalogo sono applicate delle offerte che sono limitate nel tempo, fino a esaurimento scorte.

Gli iscritti possono approfittare di grandi occasioni in ogni settore: dalla tecnologia all’abbigliamento sino alla casa, la cucina, la moda, ma anche il giardinaggio, compreso accessori per gli amici a 4 zampe. Le offerte sono lampo, quindi della durata di poche ore, ma anche di più tempo. In ogni caso, è bene sbrigarsi prima che l’articolo desiderato possa andare a ruba.

Il noto e-commerce di Amazon, già nei giorni precedenti l’evento, ha annunciato che le offerte migliori, come capita spesso, in questi eventi, sono sui prodotti tecnologici e sui marchi più popolari, come Samsung, Xiaomi, Lg, Huawei, ma anche sugli articoli della Braun o della Foppapedretti, solo per citarne alcuni.

Si trovano offerte che hanno anche un costo inferiore a 20€, proprio per invogliare maggiormente i consumatori all’acquisto.

Amazon Prime Day 2022: smartphone

Sono diversi gli articoli che è possibile comprare sull’e-commerce di Amazon con sconti e promozioni imperdibili. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto i cinque migliori smartphone da comprare in occasione dell?Amazon Prime Day che sono tra i marchi più noti con una descrizione di ogni device.

1)Samsung Galaxy A33

Uno smartphone Galaxy del noto marchio Samsung con schermo da 6.4 pollici. I contenuti sono realistici, anche grazie ai colori vividi. Ha una telecamera quadradupla con fotocamera quadrangolare. Si può giocare, scattare foto e ascoltare la musica. Disponibile nei colori nero, pesca, blu e bianco.

2)Black Shark 4 Pro

Uno smartphone dalle funzioni rapide sia nelle impostazioni che nella velocità di calcolo. Le prestazioni Ram sono migliori e permette di ridurre il consumo energetico. Un modello con una velocità di scrittura e lettura nettamente superiore. Molto rapido nella ricarica. Disponibile nel colore nero.

3)Oneplus Nord CE 2 Lite

Un modello dalla fotocamera tripla per immagini più realistiche e dettagliate. Ha un display LCD ad alto risparmio energetico. Ha una batteria da 5000mAh con la quale è possibile giocare e navigare. Disponibile nei colori blu e nero.

4)Xiaomi Redmi 9C

Ha una tripla fotocamera per catturare ogni momento. Un display HD per immergersi totalmente e completamente nel mondo virtuale. Ha una batteria aumentata del 25% rispetto ad altri device. Si usa il sensore di impronte digitali per sbloccare il telefono. Disponibile nei colori blu, arancione e grigio.

5)Oppo Find X5 smartphone

Un modello con la fotocamera tripla con display Amoled e batteria dalla lunga durata. Lo schermo si può sbloccare con i comandi vocali. Un modello impermeabile con finitura in vetro dal desing elegante. In vendita nei colori bianco e nero.

Insieme alle offerte sugli smartphone, ecco tutte le promozioni di Amazon Prime Day in altri settori.