Amazon Prime Day: le migliori 25 offerte di oggi 11 ottobre

Le offerte di Amazon Prime Day sono per gli abbonati al servizio di Prime e riguardano tantissimi sconti per accapararsi articoli a prezzi ridotti.

L’evento di shopping e di risparmio che molti consumatori attendono sta per arrivare. Si tratta di Amazon Prime Day che quest’anno arriva nei giorni dell’11 e del 12 ottobre.

Amazon Prime Day

Questo evento che calamita sempre moltissimi consumatori attenti al risparmio e alle offerte sta per tornare nuovamente. Una due giorni di shopping che comincia a mezzanotte dell’11 ottobre per poi terminare alle 23.59 di mercoledì 12 ottobre. Sono tanti gli sconti di cui approfittare e alcuni hanno davvero prezzi al ribasso.

Amazon Prime Day: come funziona

Un evento della durata di 48 ore che, come si evince da Amazon Prime Day, riguarda esclusivamente gli abbonati al servizio Prime del noto e-commerce. Un evento che si tiene in autunno,, nei giorni di martedì 11 e mercoledì 12 ottobre.

Chi aderisce al servizio Prime può accedere alla consegna gratuita del proprio ordine in 24 ore.

Per poter approfittare delle offerte di Amazon Prime Day è possibile iscrivere l’abbonamento al costo di 4,99€ al mese o fare una prova gratuita di 30 giorni per poi disattivare qualora non si volesse proseguire.

Amazon Prime Day offerte oggi

In questo paragrafo vi sveliamo le migliori offerte della giornata odierna di Amazon Prime Day con una breve descrizione di ciascuno.

1) Echo Studio Il nostro altoparlante

Un altoparlante dal suono coinvolgente che sfrutta la tecnologia Dolby.

2)Echo Auto porta Alexa in auto con te

Si può connettere dall’app del telefono e riprodurre i contenuti dagli altoparlanti.

3)Termometro a infrarossi Mestek

Un digitale laser con schermo LCD in grado di regolare i colori.

4)Fire TV stick con telecomando

Dotato di telecomando per accendere e spegnere i vari dispositivi. È molto più rapido aprire le applicazioni sul telefono.

5)Blink video doorbell

Un dispositivo video che permette di visualizzare che garantisce una buona sicurezza.

6)Oral B sensitive clean testine di ricambio

Una confezione da 10 pezzi di testine di ricambio per denti sensibili e delicati.

7)Bebinca smartwatch uomo

Uno smartWatch con il quale rispondere ed effettuare chiamate, oltre a controllare le notifiche delle applicazioni.

8)Amazon smart air quality

Un dispositivo certificato che valuta e monitora la qualità dell’aria. Compatibile con Alexa.

9)Xiaomi Robot vacuum

Un robot aspirapolvere, ma anche lavapavimenti che è possibile controllare tramite app.

10)2021 apple macbook

Un macbook molto potente ed efficiente per una esperienza di alto livello.

11)2022 apple PC portatile

Un notebook ultra portatile e ultra versatile per studiare e lavorare.

12)Philips 225/00 satinelle

Un epilatore elettrico compatto a due velocità che rimuove rapidamente i peli.

13)Imetec grattugissima

Una grattugia per il formaggio, il pane e la frutta secca con coperchio salva freschezza.

14)Cuffie bluetooth sport

Sono degli auricolari bluetooth impermeabili che cancellano il rumore.

15)Mouse gaming Dacoity

Un mouse ergonomico con filo per laptop e Macbook. Dotato di 7 modalità di illuminazione.

16)Echo air buds

Sono auricolari molto piccoli e leggeri che offrono il massimo comfort.

17)Speedo Futura biofuse

Occhialini da nuoto da donna che sono molto comodi e aderenti al volto.

18)Bialetti caffettiera moka

Una caffettiera di produzione italiana che prepara un ottimo caffè espresso.

19)Moneta Etnea bistecchiera

Una bistecchiera in alluminio antiaderente e adatta a ogni fuoco

20)Renhpo bilancia pesa persone

Una bilancia professionale che monitora la salute ed è collegata con l’app.

21)Razer Kraken per cuffie

Un modello di cuffie comode e leggere per una ottima esperienza di audio.

22)Lenovo tab p11 + smart

Un tab che regala una esperienza molto potente grazie alla risoluzione in 2k.

23)Asus Vivobook flip 14

Un laptop convertibile in cornice sottile da 14 pollici. Adatto per qualsiasi occasione.

24)Foppapedretti Assai asse da stiro

Asse da stiro in legno massiccio robusto e maneggevole. Si può regolare e occupa pochissimo spazio.

25)Tmactime lampada

Una zanzariera elettrica a raggi ultravioletti, non tossica.