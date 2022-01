Amazon Top Employer Italia 2022, l’esperienza di Elena Ceccolini

Roma, 31 gen. (askanews) – Amazon ha ottenuto per la seconda volta la certificazione Top Employer Italia 2022. Un riconoscimento attribuito per le qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia. A testimoniare le possibilità di crescita all’interno di Amazon è Elena Ceccolini, che, dopo un’esperienza di vent’anni nell’Aeronautica Militare, è oggi Operations Manager di Amazon.

“Io sono molto orgogliosa di far parte di quest’azienda che, per il secondo anno di fila, ha ricevuto questa importantissima certificazione e sicuramente la sento ancora più mia perchè uno dei pilastri che hanno portato a conferire questa certificazione è proprio l’attenzione ai temi di diversità, equità ed inclusione e io sono, al momento, Operations manager per Amazon Logistics Italia e mi occupo proprio di queste tematiche.

Quindi, per me, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo sta cominciando a dare dei risultati visibili e tangibili”.

Il percorso della manager Ceccolini è stato possibile grazie agli strumenti messi in campo da Amazon.

“Sono approdata in Amazon completamente come un foglio bianco su cui riscrivere e questo è stato possibile grazie al fatto che Amazon valorizza proprio le esperienze passate completamente diverse delle persone che approdano in questo ambiente lavorativo.

Le valorizza e mette a disposizione gli strumenti necessari per crescere all’interno di questa azienda. Per quanto riguarda il mio caso io ho trovato importantissima la formazione che ci è stata data sia in Academy, quindi appena entrati in Amazon, ma soprattutto l’aiuto da parte dei miei manager e degli altri colleghi, da parte di tutti”.

Amazon in Italia ha oggi oltre 13mila dipendenti a tempo indeterminato di cui 3mila assunti solo nel 2021.