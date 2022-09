Roma, 24 set. (askanews) – Nel corso di un raduno a New York, i capi indigeni hanno preso parte ai Fridays for future e denunciato che nonostante la realtà della crisi climatica, i paesi e le aziende continuano a distruggere l’Amazzonia e non ricorrono ai saperi ancestrali delle comunità autoctone per salvare il pianeta.