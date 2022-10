Amb. Elbling: governo Meloni? Piena fiducia in italiani e Italia

Roma, 10 ott. (askanews) – L’Ambasciatore tedesco Viktor Elbling ha guidato la regia della grande festa di apertura della Settimana tedesca in Italia, moderando, tra gli altri, l’incontro con l’ex calciatore Rudi Voeller, ancora molto amato nella Capitale, al Goethe Institut a Roma. Abbiamo approfittato per chiedergli cosa pensa del futuro governo Meloni:

“La scelta degli italiani che noi rispettiamo l’Italia è un paese democratico, con istituzioni molto forti, abbiamo piena fiducia negli italiani e nell’Italia”, ha affermato ad askanews.

Nel corso dell’evento “Un Caffé con l’Ambasciatore”, tra gli altri appuntamenti dell’8 ottobre, i cittadini hanno chiesto al diplomatico tedesco cosa fare ora con l’aumento del costo delle bollette, raddoppiate in Italia come in Germania, mentre sono attese le proposte della Commissione europea al prossimo vertice Ue in programma il 20 e 21 ottobre. Elbling si è detto ottimista:

“La Germania è sempre stata pronta a trovare una soluzione comune, ogni paese ha anche risolto i problemi imminenti che c’erano nel proprio paese attraverso misure proprie, ma questo complementa lo sforzo che facciamo a livello europeo, non ho dubbi che troveremo una soluzione comune”, ha affermato.