Ambasciatore italiano ucciso in Congo: ergastolo per i sei imputati

Condannati all'ergastolo i sei imputati per l'omicidio di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano assassinato in Congo, insieme alla sua guardia del corpo ed un autista nel febbraio del 2021. A stabilirlo un tribunale militare di Kinshasa. Ergastolo per gli imputati della morte dell'ambasciatore it...