Ambasciatore Fanara: Dubai piattaforma di lancio Made in Italy

Dubai, (askanews) – La presenza italiana negli Emirati arabi uniti è sempre più importante e le esportazioni del Made in Italy proseguono il trend di crescita degli scorsi anni con percentuali a due cifre. Ma essere presenti nel Paese ha anche un valore aggiunto, come ha spiegato a margine dell’inaugurazione a Dubai dell’Hub per il Made in Italy l’ambasciatore italiano presso gli Emirati arabi uniti Lorenzo Fanara: poter sfruttare la posizione centrale di Dubai nello scacchiere geopolitico ed economico per sbarcare su nuovi mercati.

“Qui esportiamo tanto Made in Italy e tante professionalità italiane, ma la grande potenzialità che si dischiude a Dubai è di utilizzare questo Paese come un hub, una piattaforma, per esportare in tutta l’area dall’India all’Asia centrale, fino al Corno d’Africa. Utilizziamo Dubai come piattaforma di lancio per le nostre imprese, per aggredire il mondo e i mercati vicini”.

L’ambasciatore ha tagliato il nastro del Dubai Hub insieme ad Helal Saeed Al Marri, direttore del dipartimento dell’Economia e membro del Consiglio Esecutivo di Dubai, segnando il primo passo della piattaforma per il Made in Italy negli Emirati arabi uniti, gestita da Italiacamp, che si propone come un ponte per le società italiane che vogliono espandersi in Medio Oriente, Nord Africa e Sud Est Asiatico e nell’ecosistema di business emiratino.

“E’ molto importante avere Italiacamp a Dubai perché è un modo per sostenere il Sistema Italia abbiamo insieme la formazione, l’alta università, ma abbiamo anche le imprese, Confindustria con il pieno sostegno del governo italiano e dell’ambasciata italiana. E’ un modo per proiettare al meglio la nostra immagine e le nostre potenzialità e competenze”.