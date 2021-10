Ambasciatore italiano negli Emirati: Italia molto apprezzata

Dubai, 2 ott. (askanews) – “L’Italia è molto apprezzata negli Emirati Arabi Uniti per le sue capacità industriali la sua creatività, la sua storia, l’arte e la cultura. Quotidianamente vediamo quanto le autorità e la società emiratina ci esprimono questo apprezzamento. Ieri era qui il sottosegretario agli esteri Della Vedova che ha incontrato il commissario generale di Expo 2020, che ha rinnovato l’apprezzamento per il nostro paese e ci ha indicato tante progettualità che da parte emiratina si è intenzionati a sviluppare col nostro paese.

C’è una grandissima attenzione per la nostra cultura e per come siamo capaci di creare innovazione e sviluppo in maniera inclusiva e sostenibile” così l’ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener, intervenendo a Dubai a margine dell’evento di presentazione del nuovo terminal per elicotteri di Leonardo a Expo 2020.

“É un’Italia che ha una grandissima voglia di ripartire e direi che in gran parte è ripartita e che vuole farlo all’insegna di un nuovo paradigma, dell’innovazione, della tecnologia, della sostenibilità e dell’inclusione; un’Italia quindi forse più consapevole che in passato delle sfide che attendono il mondo intero, legate in primo luogo al cambiamento climatico, quindi un?Italia intenzionata a utilizzare attraverso la sua imprenditoria tanta tecnologia, tante capacità industriali per proporre soluzioni davvero innovative che ci facciano vivere meglio, in modo più sostenibile.

– Ha continuato Nicola Lener. – Noi siamo dotati sicuramente delle capacità per affrontare questa sfida, senza autocompiacimenti perché siamo in un contesto competitivo e dobbiamo esserne consapevoli ma abbiamo la certezza di avere una grande capacità industriale e creativa”.

“Noi siamo qui in casa Agusta che è uno spazio innovativo che vuole celebrare la tecnologia di Leonardo e anche una certa estetica nelle soluzioni architettoniche e ingegneristiche, caratteristica delle aziende italiane, in particolare qui Leonardo sta mostrando uno dei suoi ultimi modelli di velivoli il convertiplano AW609, una macchina innovativa e versatile con tantissimi impieghi che può trovare qui negli Emirati dove il tema della mobilità smart, innovativa è sentito prioritariamente, interessantissime applicazioni” ha concluso l’ambasciatore.