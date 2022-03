Ambasciatore Russia: pagamenti in rubli a causa delle sanzioni

Roma, 25 mar. (askanews) – La decisione del presidente Putin sulle forme del pagamento per le forniture di gas “è una decisione che segue le sanzioni drastiche introdotte contro la Russia”. Lo ha detto l’ambasciatore di Mosca in Italia, Sergej Razov, rilasciando una dichiarazione al di fuori del tribunale di Roma. “Ora aspettiamo la reazione dei nostri partner”, ha detto.

“La Russia per decenni ha fornito il gas in Europa e in Italia secondo quanto previsto dai contratti.

L’anno scorso all’Italia sono stati forniti circa 23 miliardi di metri cubi di gas, ed è stato dichiarato anche che, se l’Italia ha bisogno di aumentare i volumi, siamo pronti a considerare positivamente tale richiesta”.