L’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, ha dichiarato ai reporter che la Russia non vuole lo scontro con gli Stati Uniti. “Gli aerei americani non dovrebbero trovarsi vicino al confine russo” ha dichiarato.

Ambasciatore russo Anatoly Antonov: “Non vogliamo lo scontro con gli Stati Uniti”

La Russia non vuole lo scontro con gli Stati Uniti. Ad annunciarlo ai reporter è stato l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, dopo essere stato convocato al Dipartimento di Stato americano per l’incidente tra un jet di Mosca e un drone Usa. Il diplomatico ha aggiunto che “per come la vediamo, gli aerei americani non dovrebbero trovarsi vicino al confine russo“. “Potete immaginare se un drone del genere apparisse improvvisamente vicino a New York o San Francisco?” ha chiesto, anche se l’incidente è avvenuto nello spazio aereo internazionale. “Potete immaginare la reazione della stampa statunitense, del Pentagono, a questo drone? Che tipo di drone era? Pensateci prima di convocarmi al Dipartimento di Stato. Era un drone multiuso, con capacità di attacco fino a 1700 kg di carico esplosivo” ha aggiunto.

Ambasciatore russo: “La parte russa è interessata a relazioni pragmatiche con gli Stati Uniti”

“Ditemi come reagirebbe un Ministero della Difesa di qualsiasi paese se la minaccia di un tale pericolo apparisse lungo i confini del suo Paese?” ha chiesto l’ambasciatore russo. “Penso che sia meglio che discutiamo al Dipartimento di Stato le vie della cooperazione e della mutua azione, ma sfortunatamente, la mia comunicazione con il Dipartimento di Stato ultimamente è stata solo per affrontare le sue proteste sulle azioni della Federazione Russa” ha aggiunto, sottolineando che la Federazione Russa non è interessata allo scontro. “La parte russa è interessata a relazioni pragmatiche con gli Stati Uniti nell’interesse sia del popolo russo che di quello americano” ha concluso.