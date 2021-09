Ambasciatore tedesco: esito stretto, ci vorrà un po’ per governo

Roma, 27 set. (askanews) – “Un risultato ancora molto stretto, ancora non abbiamo quello definitivo, vediamo cosa ne uscirà, sembra un testa a testa abbastanza importante questa sera (ieri sera, ndr). Da domani (oggi, ndr) in poi cominceranno i contatti tra i partiti, forse anche un negoziato per vedere chi può formare una coalizi one”: lo ha affermato ad askanews l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, a margine della serata elettorale dedicata al voto in Germania che si è svolta a Villa Almone, sua residenza romana.

Commentando le proiezioni delle 18 di domenica 26 settembre, a chiusura delle urne, con i principali partiti dati testa a testa: la Spd al 26 e la Cdu-Csu al 24 (aggiornati alle 6 di lunedì vedono 25,7% per Spd, 24,1 per Cdu-Csu), il diplomatico ha aggiunto:

“Per cui non è una novità avere una coalizione, forse però la novità è avere una coalizione a tre partiti che fino ad oggi non abbiamo mai avuto, per cui sarà interessante vedere quello che succede nelle prossime settimane, durerà un po’.

Il nuovo Parlamento si costituirà al più tardi il 26 ottobre, 30 giorni dopo le elezioni e fino ad allora ci saranno molti negoziati, forse anche i primi lavori su un accordo di coalizione che di solito è molto dettagliato e di molte pagine, per cui prende un po’ di tempo”.

Tanti gli ospiti che hanno partecipato all’evento organizzato dall’Ambasciata tedesca (in collaborazione con Goethe Institut, Friedrich Ebert Stiftung – Fes, Konrad Adenauer Stiftung – Kas e con partner Radio Radicale e RaiNews24): la senatrice Laura Garavini (Italia Viva), l’onorevole Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Federico Niglia (Università per Stranieri di Perugia) la senatrice Alessandra Maiorino (M5s), il politologo Giovanni Orsina (Luiss), Cesare Pietroiusti (Azienda speciale Palaexpo), Nicoletta Pirozzi (Iai), Dario Fabbri di Limes e in video-collegamento il deputato Pd Piero Fassino.