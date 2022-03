Ambasciatore ucraino in Italia: difendiamo i valori europei

Milano, 2 mar. (askanews) – “Voglio ringraziare il popolo italiano per il sostegno grandissimo verso il mio Paese, soprattutto per la decisione di ieri in Parlamento, dobbiamo unirci insieme per dare la risposta pù profonda ed efficace all’aggressione della Russia verso l’Ucraina, noi non difendiamo solo Ucraina ma tutto il mondo democratico, difendiamo i valori europei”. Così Yaroslav Melnyk, ambasciatore dell’Ucraina a Roma, dopo l’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico.

“Non dimenticheremo mai il vostro gesto di solidarietà”, ha aggiunto.