Ambasciatore ucraino: "Speriamo con la Cina si trovi soluzione"

Roma, 13 mar. (askanews) – “Noi rispettiamo la volontà della Cina di dare il suo contributo per tentare di risolvere questo conflitto. Ovviamente abbiamo punti di vista diversi sul modo di risolvere questo conflitto. Ci auguriamo che prossimamente si svolga un incontro online tra i due leader, Ucraina e Cina (Volodymyr Zelensky e Xi Jinping, ndr), e loro avranno la possibilità di parlare dettagliatamente e condividere la loro posizione”: lo ha affermato l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melny, in occasione della presentazione dei concerti della pianista Ucraina Yulia Yurchak in Italia presso la sede della rappresentanza della Commissione Ue a Roma.

“Speriamo che con questi grandi Paesi come la Cina si riesca a trovare la soluzione”, ha aggiunto.