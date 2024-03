Ambasciatore Usa in Israele: i colloqui al Cairo non sono finiti

Tel Aviv, 7 mar. (askanews) – I colloqui per una tregua a Gaza non si sono ancora “interrotti”, ha dichiarato Jack Lew, l’ambasciatore statunitense in Israele durante una conferenza a Tel Aviv, dopo che una delegazione di Hama si è detta insoddisfatta delle posizioni di Israele e ha lasciato il Cairo.

“Penso che se si guarda ai negoziati sugli ostaggi sia un errore pensare che siano finiti – ha detto – Ci sono ancora colloqui in corso, ci sono ancora trattative le differenze si stanno riducendo ma non c’è ancora un accordo. Tutti guardano al Ramadan, che si avvicina, non posso dire che sarà un successo, ma non è ancora il caso di dire che i colloqui siano interrotti”.