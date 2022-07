Amber Heard chiede di annullare il processo contro Johnny Depp: i legali dell'attrice pronti ad una nuova battaglia.

Amber Heard ha chiesto di annullare il processo che ha perso contro l’ex marito Johnny Depp. Stando a quanto sostengono i legali dell’attrice, i giudici e la sentenza emessa non sono stati giusti e ci sarebbe anche “un errore di forma”.

A distanza di qualche settimana dalla fine del processo contro Johnny Depp, Amber Heard ha chiesto di annullare la sentenza. Non solo, i legali dell’attrice pretendono che venga archiviato anche il risarcimento che la loro cliente dovrebbe corrispondere all’ex marito. Una cifra importante, pari a 10,35 milioni di dollari. Diversi i motivi alla base della richiesta, tra cui la mancanza di prove a sufficienza.

I motivi dell’annullamento

Secondo i legali di Amber, il processo dovrebbe essere annullato anche a causa di un vizio di forma. Sembra, infatti, che un giurato sia nato nel 1970 e non nel 1945 come avevano dichiarato i funzionari del tribunale. Questo piccolo errore è la prova che i giurati non sono stati controllati adeguatamente. Per quel che riguarda i 10,35 milioni di dollari di risarcimento, invece, si tratta di una cifra “incoerente e inconciliabile” perché la Heard e Johnny si sono “diffamati a vicenda“.

Amber otterrà quanto chiede?

Mentre Depp gira il mondo con i suoi concerti ed è più che soddisfatto della vittoria del processo, Amber cerca di apparire in pubblico il meno possibile. “Ho detto la verità di fronte al potere e ho pagato il prezzo. (…) La giuria non ne è stata immune e il processo non è stato giusto“, ha dichiarato la Heard nel corso di un’intervista alla Nbc. L’attrice otterrà quanto chiede? Staremo a vedere.