Ambientalisti bloccano strada alla periferia di Parigi

Parigi, 7 nov. (askanews) – Otto attivisti del collettivo “Dernière Rénovation” hanno bloccato brevemente la periferia parigina nei pressi del XIV arrondissement. Obiettivo della protesta chiedere conto al governo francese del rinnovamento termico degli edifici. I giovani sono poi stati trascinati via dalle forze dell’ordine.

“Siamo 8 e blocchiamo la periferia esterna per ‘Dernière Rénovation’, che è una campagna di resistenza civile che vuole che il governo agisca in materia di rinnovo termico degli edifici per lottare contro la crisi ecologica e sociale attuale”, spiega ad Afp l’attivista Manon.