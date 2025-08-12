Ambientalisti sfidano l'AIA concessa all'ex Ilva: ricorso al Tar

Le associazioni ambientaliste Peacelink e Giustizia per Taranto hanno fatto un passo importante presentando un ricorso al Tar contro l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) concessa all’ex Ilva. Questa autorizzazione, rilasciata lo scorso mese, consente l’uso del carbone per altri dodici anni. Una notizia che ha scatenato forti proteste tra i gruppi ambientalisti e la comunità locale.

Ma cosa significa davvero tutto questo per il futuro dell’area?

Le motivazioni del ricorso

«È inaccettabile!» ha dichiarato Alessandro Marescotti di Peacelink, sottolineando il vasto sostegno da parte delle realtà locali a questa iniziativa. Le associazioni hanno evidenziato le serie preoccupazioni legate alle implicazioni ambientali e sanitarie di un uso prolungato del carbone, che potrebbe aggravare la già critica situazione in una delle aree più inquinate d’Europa. Non ti sei mai chiesto come possa una decisione del genere influenzare la tua salute e quella dei tuoi cari?

Il ricorso si basa sulla richiesta di fermare immediatamente le emissioni pericolose e di avviare un piano di riqualificazione per i lavoratori in esubero. Secondo le stime, il costo di questa operazione sarebbe di circa 500 milioni di euro all’anno, una cifra che risulta inferiore alle perdite aziendali previste per il futuro. Le associazioni chiedono un intervento deciso da parte delle autorità competenti per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. È fondamentale, ora più che mai, che le istituzioni ascoltino il grido d’allerta della comunità.

La mobilitazione della comunità

In risposta a questa situazione, Peacelink e Giustizia per Taranto hanno lanciato una raccolta fondi, che in poche ore ha già superato i 5.000 euro. Questo risultato non è solo un numero, ma testimonia il forte sostegno della comunità locale, pronta a far sentire la propria voce contro decisioni che rischiano di compromettere ulteriormente la qualità della vita nella regione. Ti sei mai chiesto quanto possa contare la solidarietà in un momento di crisi?

La raccolta fondi non è soltanto un modo per sostenere il ricorso legale; rappresenta anche un segnale chiaro di unità e determinazione da parte dei cittadini e delle organizzazioni ambientaliste. La battaglia contro l’AIA dell’ex Ilva si fa sempre più accesa, e i gruppi coinvolti sono pronti a proseguire la loro lotta per un futuro più sostenibile. La determinazione della comunità è palpabile e inarrestabile.

Il contesto dell’ex Ilva e le conseguenze ambientali

L’ex Ilva di Taranto è da anni al centro di polemiche riguardo alla salute dei residenti e all’impatto ambientale delle sue attività. Con una storia segnata da inchieste e proteste, il sito industriale ha visto un susseguirsi di promesse di riconversione e risanamento, che spesso non si sono tradotte in azioni concrete. La concessione dell’AIA, che permette l’uso continuato di carbone, rappresenta un passo indietro rispetto agli sforzi per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questo scempio, vero?

Le associazioni ambientaliste, quindi, non solo contestano la decisione presa, ma propongono anche alternative praticabili, come investimenti in energie rinnovabili e piani di sviluppo sostenibile per la città. La situazione rimane tesa, con la comunità in attesa di risposte concrete da parte delle istituzioni e delle autorità competenti. La lotta per un ambiente più sano e per la salute pubblica non è solo questione di parole, ma di azioni decisive e di un impegno collettivo che tutti noi possiamo e dobbiamo sostenere.