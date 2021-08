Ambiente: Amsterdam prima città sostenibile in Ue, Milano al 22esimo posto (2)

(Adnkronos) – "Sia Amsterdam che Parigi hanno ottenuto buoni punteggi, grazie al loro ambizioso obiettivo di ottenere il 100% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2050. In questa categoria, Londra è rimasta più indietro, con un target del 15% entro il 2030.

Si tratta di un livello inferiore alle direttive dell’Ue sull’energia rinnovabile, che puntano al 27% del consumo finale da fonti rinnovabili entro il 2030, percentuale usata come indicazione di best practice", sottolinea Hugo Machin, portfolio manager e co-head of Global Cities, Schroders.

Amsterdam, Londra e Parigi hanno ottenuto punteggi simili in tutte le categorie per i piani climatici onnicomprensivi. Le prime posizioni dell’indice sono state dominate da città dell’Europa nel Nord e occidentale, con le città nordiche che dominano in modo quasi esclusivo il primo quartile.

Le città dell’Europa orientale si sono posizionate verso la fine della classifica, fatta eccezione per Praga e Sofia.