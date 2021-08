Ambiente: Amsterdam prima città sostenibile in Ue, Milano al 22esimo posto

Milano. 5 ago. (Adnkronos) – E' Amsterdam la città più sostenibile d'Europa secondo il nuovo indice di Schroders, che misura l'attenzione all'ambiente e le politiche green delle città europee. Milano è al 22esimo posto, ma è la prima delle città italiane. Segue Napoli, al 44esimo posto, mentre Roma si è posizionata subito dopo, al 45esimo.

A chiudere l’elenco del nostro Paese è Torino, in 50esima posizione. Al secondo posto della classifica, dopo Amsterdam, si piazza Londra, seguita da Parigi.

L’indice Sustainable Cities è basato sui profili di sostenibilità delle città europee con una popolazione superiore a un milione di abitanti, e mette in luce quelle che si stanno adoperando per raggiungere i target stabiliti dagli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Nell'elenco delle politiche ambientali considerate per stilare i punteggi della classifica c'è il consumo di energia rinnovabile, i trasporti pubblici green, le stazioni pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, la plastica monouso, la qualità dell’aria, i piani climatici, gli obiettivi di neutralità del carbonio e le politiche di smaltimento.