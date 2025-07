Ambiente, Armao (Reg. Sicilia): investire in nuove tecnologie

Roma, 10 lug. (askanews) – “La transizione ecologica va fatta sul serio tutelando il paesaggio, le tradizioni agricole, il mare. E investendo in nuove tecnologie”. Lo ha evidenziato Gaetano Armao, Presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, Regione Siciliana, in occasione del convegno “Sicilia e Mediterraneo: rinnovabili, innovazione e green jobs per la blue economy”.

Evento promosso da Fondazione UniVerde e Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli con main partner Renexia e con event partner Marnavi.

“L’eolico marino galleggiante – ha poi ribadito nel corso del convegno – è una straordinaria opportunità per la Sicilia che sarà protagonista, per numero di impianti, per il porto hub di Augusta e per l’indotto industriale coinvolto, di questa grande sfida tecnologica per la transizione energetica che libera il territorio da nuovi impianti e consente di conseguire gli obiettivi europei per la transizione ecologica. La Sicilia sta svolgendo il ruolo guida nella grande trasformazione energetica nazionale ed europea, ma occorre, subito, passare al prezzo zonale per attenuare l’insostenibile onere delle bollette per i siciliani ed offrire nuove leve per l’attrazione degli investimenti nella Regione”.