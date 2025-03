Ambiente, Assoreca propone una nuova normativa sui Pfas

Milano, 7 mar. (askanews) – Una nuova normativa sui Pfas, composti poli e perfluoroalchilici, ossia sostanze chimiche artificiali utili, ma anche molto nocive. La chiede Assoreca, l’associazione del sistema Confindustriale che dal 1994 rappresenta le aziende che operano nei settori dell’ambiente, sicurezza, energia, salute e responsabilità sociale a livello nazionale.

“Assoreca – ha spiegato il presidente dell’associazione, Angelo Merlin – è attiva non solo nella tematica delle sostanze sulle quali ricordo ha costituito un Osservatorio nazionale permanente, ma anche su tutte le altre tematiche a livello giuridico tecnico ambientale che possono portare ad uno sviluppo sostenibile dell’ambiente. E su questo abbiamo vari tavoli tematici che hanno proprio come scopo quello di sollecitare gli stakeholder pubblici ad una rimeditazione di alcune situazioni che meritano veramente una più agevole normazione nella materia tecnico, nella materia ambientale, in materia di diritto ambientale”.

A Milano si è tenuto il quarto Congresso internazionale sui Pfas, vetrina delle migliori esperienze in termini di gestione e decontaminazione di queste sostanze dalle varie matrici ambientali, e l’approccio di Assoreca è stato apprezzato dai partecipanti. “Abbiamo posto l’accento – ha aggiunto Merlin – sulla necessità effettivamente di creare una normativa armonizzata, quantomeno a livello europeo, ma sarebbe meglio a livello mondiale per poter gestire la problematica della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche. Sappiamo che in Italia manca una normativa specifica sui limiti degli scarichi idrici industriali e sui limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione sia per le matrici suolo e sottosuolo che anche per le matrici acque sotterranee”.

La proattività espressa nei dossier di Assoreca non è volta solamente all’approfondimento e all’analisi statistica dei dati e ai connessi rischi per la salute umana e l’ambiente, ma anche su altri campi che coniughino la tutela dell’ambiente con le istanze economiche e sociali.