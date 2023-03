Ambiente, Automobile Club Frosinone motore del cambiamento

Roma, 31 mar. (askanews) – Il Progetto “Automobile Club Frosinone, motore del cambiamento” è stato presentato alla stampa questa mattina, presso la Camera di Commercio Frosinone Latina, nella sede di Frosinone. Un Progetto divulgativo – promosso da Automobile Club Frosinone, da TSA S.r.l. e De Vellis Servizi Globali S.r.l. – che si articola in un ciclo biennale di eventi divulgativi gratuiti sui temi legati alla sostenibilità ambientale e alla protezione del capitale naturale del Pianeta secondo gli scopi assunti dall’ONU con “Agenda 2030” e i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

Per il curatore dell’iniziativa, Michele D’Ambrosio, la natura si sta ribellando ed è il momento di agire:

“Ormai siamo davanti a tematiche oggettive che rappresentano la responsabilità che ognuno è chiamato ad assumersi per adeguarsi consapevolmente al cambiamento in atto. Per cui abbiamo pensato che solo attraverso la divulgazione delle tematiche sulla sostenibilità ambientali si sia in grado di permettere di avere la consapevolezza per attuare il cambiamento in cui stiamo andando incontro. Il nostro focus sarà sulle nuove generazioni e attraverso loro formare le leve per proteggerci da noi stessi”.