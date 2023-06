Home > Askanews > Ambiente, Bonfrisco: sostenibilità è ambientale e sociale Ambiente, Bonfrisco: sostenibilità è ambientale e sociale

Roma, 6 giu. (askanews) – “L’adattamento è la sintesi di quella transizione che deve portarci a una sostenibilità che, non va dimenticato, è sociale e ambientale, che deve poter rispettare la natura in pienezza e continuare a crescere e a produrre sviluppo, uno sviluppo che ovviamente non può che essere raggiunto per approssimazione, un pezzo alla volta, portandoci dietro le persone al centro di questo sviluppo, e l’amore per il pianeta”. E’ quanto ha sottolineato l’On. Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, a margine dell’evento a Roma The Forest Factor, convegno internazionale organizzato dall’Arma dei Carabinieri che mette al centro del dibattito il ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici.

