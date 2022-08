Ambiente, Braga (Pd): al centro delle nostre proposte

Roma, 3 ago. (askanews) – “L’ambiente sarà al centro delle proposte del Partito democratico per l’Italia 2027. Vogliamo farci carico soprattutto delle

richieste delle generazioni più giovani che ci chiedono di agire con urgenza per prenderci cura del pianeta. Non c’è più tempo, l’emergenza climatica è sotto i nostri occhi e richiede soluzioni immediate e coerenti”.

Lo afferma Chiara Braga, deputata e Responsabile della Transizione ecologica e sostenibilità del Partito democratico.

“Vogliamo affrontare la crisi climatica che significa fronteggiare la straordinaria siccità di questi ultimi mesi. Il tema della sicurezza del territorio va poi affrontato con una legge sul consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana. Vogliamo sostenere le imprese che hanno scelto la via della sostenibilità

aiutandole ad investire in energia rinnovabile, in efficienza energetica e in economia circolare, portando avanti l’impegno del Green Deal Europeo su cui il Partito democratico ha lavorato per non interrompere il processo virtuoso del Next Generation Eu.

Vogliamo aiutare tutte le persone a fronteggiare la sfida della Transizione ecologica senza lasciare nessuno indietro con strumenti di accompagnamento, di formazione nel mondo del lavoro e dell’impresa. Per noi l’ambiente è una visione di futuro e si contrappone in maniera evidente alla destra fossile che nega i cambiamenti climatici e ci vuole riportare al passato. Per questo lavoreremo, perchè l’ambiente sia davvero al centro delle nostre

proposte per l’Italia 2027″, conclude Braga.

