Ambiente, Cavo Dragone: a volte sfumature strategia geopolitica

Roma, 6 giu. (askanews) – “C’è una forte sensibilità adesso sulla tematica secondo me su due direttrici: una che è quella della prevenzione, quindi contribuire al sistema paese per far sì che la problematica ambientale venga affrontata con sensibilità e con efficacia. C’è poi un aspetto operativo che è quello di vedere nei problemi ambientali a volte delle sfaccettature e sfumature di strategia geopolitica che oggi purtroppo avviene in maniera anche abbastanza nascosta. Quindi quando subentrano interessi dei singoli Stati e vanno ad incidere su un approccio strategico di più ampio respiro, addirittura a incidere sulla stabilità di determinati quadri geopolitici del mondo, alcuni vicini a noi come l’Africa, diventa anche un problema operativo da risolvere e da mettere a sistema con l’attività che le Forze Armate stanno facendo nel paese e all’estero”. Così il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, intervenuto in occasione di The Forest Factor, il convegno internazionale organizzato dall’Arma dei Carabinieri che mette al centro del dibattito il ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici.

