Ambiente, Cinzia Pasquale: rigenerazione territori è trasversale

Viggiano (Potenza), 16 giu. (askanews) – “Il tema della rigenerazione è un tema trasversale, che non riguarda solo il consumo del suolo ma anche la produttività e l’economia di un territorio ed è per questo che ci troviamo all’interno di un hangar industriale e in una area industriale così importante come quella di Viggiano”.

Lo evidenzia Cinzia Pasquale, presidente della Camera Forense Ambientale, in occasione della prima giornata degli Stati Generali del Mediterraneo e della Rigenerazione dei Territori in svolgimento in Basilicata.

“È un’iniziativa importante, è la prima edizione che abbiamo deciso di intraprendere qui in Basilicata perché si tratta di una regione centrale per le politiche ambientali e per le politiche energetiche. Parliamo di Mediterraneo perché la Basilicata è al centro dell’Europa e del Mediterraneo, può essere quindi ponte di dialogo. Da queste tre giornate ci aspettiamo tanto, a cominciare dall’approfondimento tecnico, giuridico, tecnologico e soprattutto dei suggerimenti, come detto dal presidente Bardi, da poter offrire alla politica”.