Ambiente, Commissario bonifiche: task-force Arma a servizio Paese

Bruxelles, 7 feb. (askanews) – “Portare questi temi, un lavoro di 5 anni, confrontarci con le istituzioni dell’Unione europea e capire come questo lavoro puntuale e operativo si inquadri nel lavoro generale dell’Ue è molto importante, abbiamo avuto conferma di questo lavoro e scambi di esperienza con altri Paesi, questo ci consentirà di poter progredire”. È il bilancio del generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà, commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, in merito al suo intervento a Bruxelles al convegno “Il modus operandi dell’Italia e dell’Arma dei carabinieri per la bonifica delle discariche e per la soluzione della crisi.

Buone pratiche di attuazione per l’inquinamento zero”.

Durante il suo intervento il generale Vadalà aveva sottolineato che “è necessario porre rimedio al vulnus provocato dalla fase di intensa industrializzazione che ha attraversato l’Italia e l’Europa per tutto il secolo scorso e quindi realizzare le indispensabili azioni risanatrici, colpire le responsabilità per i cattivi iter amministrativi dei lavori effettuati, perseguire i reati di corruttela esistenti, bloccando le infiltrazioni criminali accertate in questo settore, applicare il principio del ‘chi inquina paga’ e quindi alla fine proporre adeguate e possibili soluzioni che evitino il ripetersi di tali gravi dissesti ambientali per il nostro Paese”.