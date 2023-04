Home > Askanews > Ambiente, De Poli (Avio Aero): grande sfida decarbonizzazione Ambiente, De Poli (Avio Aero): grande sfida decarbonizzazione

Roma, 3 apr. (askanews) – “La grande sfida con cui il nostro mercato si confronta è la decarbonizzazione dell’industria del trasporto aereo. Siamo obbligati a sviluppare tecnologie mai sviluppate in precedenza per cui in parallelo abbiamo bisogno di aiuto, una grande collaborazione ci viene dal mondo universitario italiano ed europeo e siamo convinti che in questo modo riusciremo nei prossimi anni ad arrivare a sviluppare soluzioni compatibili con le esigenze di decarbonizzazione dell’ambiente che il pianeta ci impone”. Sandro De Poli, Presidente Avio Aero, a conclusione del suo intervento all’evento Innovazione e Made in Italy promosso a Roma da Angi, ha così evidenziato l’importanza della collaborazione tra industria aeronautica e mondo accademico in termini di innovazione sul grande tema della decarbonizzazione del settore del trasporto aereo.

