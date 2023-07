Ambiente: dopo convegno Schlein posta foto al biliardino con Bill de Blasio

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Ieri è successa una cosa splendida. Abbiamo fatto incontrare l’ex sindaco di New York Bill de Blasio e il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e hanno partecipato centinaia di persone e amministratori anche dei comuni intorno per confrontarci sul ruolo...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Ieri è successa una cosa splendida. Abbiamo fatto incontrare l’ex sindaco di New York Bill de Blasio e il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e hanno partecipato centinaia di persone e amministratori anche dei comuni intorno per confrontarci sul ruolo dei territori nella lotta per la giustizia climatica e sociale, che per noi sono inscindibili: chi paga il costo più alto dei cambiamenti climatici è proprio chi è già in difficoltà, sono le persone più impoverite dalle crisi, le più anziane, le più fragili". Così Elly Schlein sui social sull'iniziativa Pd che si è svolta ieri a Colleferro.

"Abbiamo ascoltato tanti interventi e domande della comunità locale ed è diventata una bella assemblea da cui siamo usciti avendo imparato qualcosa in più. Moltiplichiamo i luoghi del confronto per costruire l’alternativa a queste destre negazioniste che se la prendono coi più deboli", aggiunge la segretaria Pd che ha anche postato una foto in cui gioca a biliardino con l'ex-sindaco di New York.