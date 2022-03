Ambiente e formazione, quanto è importante il ruolo della CFA

Napoli, 28 mar. (askanews) – “La Camera forense ambientale è un organismo nato a fine 2017 con l obiettivo di nutrire la formazione e l’aggiornamento in maniera giuridico-ambientale. Riteniamo, infatti, fondamentale conoscere la specialità della legislazione ambientale, peraltro, in continua evoluzione. Abbiamo colto un’esigenza reale perché, da fine 2017 a oggi, sono state migliaia i funzionari e i responsabili della Pubblica amministrazione e del settore privato che si sono rivolti a noi.

E’ necessaria la trasversalità delle competenze”.

“E fondamentale questa trasversalità perché non è possibile parlare di bonifica e di rigenerazione senza il coinvolgimento di tutti i soggetti che ne fanno parte, non solo in termini professionali ma anche in termini territoriali. Una proposta della Camera forense ambientale sarà quella di aprire il dibattito pubblico anche al comparto delle bonifiche”. A dirlo è Cinzia Pasquale, Presidente Camera Forense Ambientale CFA, in occasione dell’appuntamento organizzato da RemTech a EnergyMed a Napoli dal titolo “Risanamento e rigenerazione dei territori: transizione ecologoca e innovazione tecnologica, la Campania come generatore di eccellenze e promotore di opportunità nel bacino del Mediterraneo”.