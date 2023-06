Ambiente: Fontana (M5S), 'giornata mondiale non sia celebrazione retorica'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Oggi si festeggia la giornata mondiale dell'ambiente, la nostra grande 'casa comune'. Difenderla è diventata una lotta contro il tempo. Siccità, alluvioni, desertificazioni, perdita della biodiversità, ondate di calore, gelate e inondazioni sono tutte facce della stessa medaglia. Che questa giornata non rimanga celebrazione di vuota retorica, ma tempo di consapevolezza: ogni giorno servono azioni concrete a tutela del nostro pianeta. A noi il futuro dei giovani costretti ad alzare la voce per suonare l'allarme del cambiamento climatico interessa. Quell'allarme è anche il nostro! Ignorarlo significa rendere precaria la loro vita. Scendi in piazza con noi il 17 giugno per dire no alla linea di questo Governo sul clima e l'ambiente. #BastaVitePrecarie!". Lo scrive su Facebook Ilaria Fontana (M5S), capogruppo in commissione Ambiente alla Camera.