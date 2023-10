Ambiente, Gen. Rispoli (Cufaa): fondamentale educare giovani

Roma, 5 ott. (askanews) – “L’Arma dei Carabinieri con il Cufaa, di cui sono comandante ma mi sento di essere il portavoce, conta con circa 10 mila tra uomini e donne che sono capillarmente presenti sul territorio e che operano in comparti ad alta specialità. Questa giornata vede insieme rappresentanti dei tre credi religiosi abramitici e studenti, e penso che l’educazione, attraverso i nostri comandi e i nostri nuclei territoriali registra sempre questa vicinanza con le scuole. Perchè l’educazione, e in particolare l’educazione ambientale, è fondamentale perchè è la prima linea per garantire quella condivisione di valori alla quale poi si aggiunge l’azione di controllo del territorio. Ma avere come oggi tanti ragazzi presenti è un momento importante che va valorizzato, ci consente di presentare l’Arma con le sue tradizioni però anche con la sua modernità. E parlare di ecosistemi, di energie rinnovabili, di capacità di leggere il territorio per curarne le anomalie ed impedire che queste possano portare ulteriori conseguenze è una nostra mission ma anche un nostro orgoglio, una nostra prerogativa alla quale siamo gelosamente attaccati, in collaborazione con tutte le altre autorità”.

Lo ha affermato in occasione della Festa degli Alberi nelle scuole il Gen. C.d’A. Andrea Rispoli, Comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’ Arma dei Carabinieri.