Ambiente: Gozi (Re), 'costruire Ue ecologica e sostenibile'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Secondo l’Ocse il consumo di plastica potrebbe triplicare entro il 2060. L’inquinamento provocato dalla plastica rappresenta un grande problema per la difesa dell'ambiente. Siamo impegnati per un mercato unico UE più sostenibile per consumato...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Secondo l’Ocse il consumo di plastica potrebbe triplicare entro il 2060. L’inquinamento provocato dalla plastica rappresenta un grande problema per la difesa dell'ambiente. Siamo impegnati per un mercato unico UE più sostenibile per consumatori e produttori. Approcci sostenibili e strategie innovative: un’economia circolare e cambiare il modo in cui produciamo, consumiamo e smaltiamo i rifiuti, sono fondamentali per costruire una comunità europea davvero ecologica e sostenibile”. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.