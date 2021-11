Ambiente, Greta Thunberg: “La COP26? Un fallimento”

Milano, 19 nov. (askanews) – La COP26 è stata una sconfitta. Lo ha detto l’attivista Greta Thunberg parlando a margine dei venerdì di protesta contro i cambiamenti climatici a Stoccolma.

“Trovo sia strano che alcuni personaggi ritengano che la COP26 sia stata una vittoria – ha detto – quali standard saranno stabiliti per ler prossime COP se non ammettiamo che sia stato un fallimento?”.

“Se non altro è stato dimostrato che i cambiamento di cui abbiamo bisogno non arriveranno da questi appuntamenti a meno che non ci sia una forte pressione pubblica dall’esterno”, ha aggiunto Thunberg.

01.30

“Ci sono stati alcuni progressi ma occorre ricordare che la crisi climatica ha un fattore tempo e dei piccoli progressi signifa anche perdere del tempo rispetto a fare azioni concrete”.

“invece che trovarsi ogni cinque anni ora è stato deciso di vedersi ogni anno. Ma questo non significa granché, a meno che non si alzi l’asticella delle ambizioni. E naturalmente le promesse devono essere mantenute”, ha concluso l’attivista svedese.