Ambiente in Costituzione, De Petris: modificherà le nostre leggi

Roma, 16 feb. (askanews) – “Noi viviamo in una crisi e un’emergenza climatica e ambientale ormai da anni e sappiamo benissimo che ormai il tempo è quasi finito per modificare” la situazione, “per arrivare agli obiettivi per salvare la vita sul pianeta. Avere inserito la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, anche nell’interesse delle future generazioni, e degli animali è assolutamente fondamentale perché questo modificherà anche le nostre leggi, la giurisprudenza, e quindi il fatto di averlo inserito come principio fondante della Repubblica è un elemento assolutamente discriminante anche per le leggi, per gli atti, per le decisioni, per i decisori politici futuri e anche per il governo attuale”.

Lo ha detto la senatrice Loredana De Petris, Presidente del Gruppo Misto al Senato, commentando, a margine della conferenza stampa “Ambiente e Animali in Costituzione. Dalla vittoria all’applicazione dei nuovi principi costituzionali” che si è svolta al Senato, l’approvazione definitiva del Parlamento, avvenuta l’8 febbraio scorso, della Proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dell’ambiente in Costituzione.