Ambiente in Costituzione, Pecoraro Scanio: ora passo successivo

Roma, 16 feb. (askanews) – “Innanzitutto è molto importante che sia stato inserito in Costituzione non un generico sviluppo sostenibile, ma la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, il riferimento alle future generazioni, i diritti degli animali, il tema che le attività economiche che devono rispettare la salute e l’ambiente”. Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, ha commentato l’approvazione definitiva del Parlamento, avvenuta l’8 febbraio scorso, della Proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dell’ambiente in Costituzione.

“Sono valori fondamentali che permettono adesso di fare la battaglia successiva, che è quella di fare in modo che le leggi dello Stato e le sentenze dei tribunali tengano conto di questo”, ha sottolineato Pecoraro Scanio a margine della conferenza stampa “Ambiente e Animali in Costituzione. Dalla vittoria all’applicazione dei nuovi principi costituzionali” che si è svolta al Senato.

“E che quindi la biodiversità sia garantita – ha continuato il presidente della Fondazione UniVerde – e io credo anche che si rilanci il discorso che abbiamo bisogno di una forte strategia nazionale per la tutela dell’ambiente, della biodiversità, e per avere veramente quella transizione ecologica e digitale che però deve rispettare l’ambiente, non essere solo tecnologia”.