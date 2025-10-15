Ambiente, la tenuta di Castelporziano riceve la certificazione FSC

Milano, 15 ott. (askanews) – La tenuta presidenziale di Castelporziano ha ricevuto la certificazione internazionale FSC – Forest Stewardship Council per la gestione del suo patrimonio forestale e per la lotta ai cambiamenti climatici. “Prendersi responsabilità di questo patrimonio – ha detto Giuseppe Bonanno, direttore di FSC Italia – significa esercitare una gestione attiva, una gestione adattativa, cioè fare piuttosto che attendere e questo è sempre più complicato.

Questo a Castelporziano è stato fatto, è stato fatto all’interno di una cornice di gestione che prende in considerazione gli alti valori ambientali che ha il territorio e che si proietta al futuro per poter gestire al meglio questo patrimonio”.

La certificazione arriva a premiare l’attenzione all’ambiente, ma anche la gestione e l’impegno istituzionale come forma di responsabilità civile. “Per la tenuta presidenziale di Castelporziano – ha aggiunto la direttrice Giulia Bonella – l’ottenimento della Certificazione forestale sostenibile FSC è stato un impegno portato avanti negli ultimi anni. Ha consentito di valorizzare la gestione adattativa forestale di questo luogo, puntando alla conservazione della biodiversità, al contrasto ai cambiamenti climatici per ricadute sociali, dii tutela ambientale e anche produttivo adattative”.

In un momento storico nel quale si guarda al Quirinale come a un faro della vita politica del Paese, anche la tenuta di Castelporziano si inserisce in questa prospettiva per quanto riguarda l’ambiente.