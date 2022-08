Ambiente: L'Abbate (M5S), 'idee altri partiti creano forte rischio di deriva'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Spero non passino inosservate le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha definito la salvezza del pianeta come la 'sfida più grande della contemporaneità'. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica con un'agenda chiara su ambiente e transizione ecologica con un programma che mette al centro l'economia ecologica in un sistema che guardi allo sviluppo come opportunità di rigenerazione sociale territoriale e come lotta alla disuguaglianza.

Noi del Movimento 5 Stelle con il Presidente Giuseppe Conte, siamo gli unici che hanno compreso fino in fondo la grande lezione della pandemia, che ci pone di fronte alla sfida di un nuovo rapporto tra l'uomo e l'ambiente circostante. Gli altri partiti usano slogan e parlano di nucleare, senza comprendere che il problema della povertà energetica è adesso. Il forte rischio di una deriva ambientale è quindi davvero fortissimo, come il rischio di non essere capaci di contrastare più in generale il cambiamento climatico.

Credo sia doveroso ascoltare gli impulsi che arrivano dalle nuove generazioni: concordo con i Fridays for future, sono stata con loro nelle piazze e li ho auditi in Commissione ambiente al Senato da relatrice del decreto clima. Noi del MoVimento 5 Stelle ascoltiamo i giovani perché è il loro futuro che dobbiamo tutelare". Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Patty L'Abbate.