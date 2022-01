Ambiente, Laporta (Ispra): con CFA collaborazione su Pnrr

Roma, 19 gen. (askanews) – “Il protocollo d’Intesa con la Camera Forense Ambientale è un momento importante per Ispra e va nel senso di migliorare la collaborazione con altri enti e istituzioni, con il mondo giuridico e forense, che avrà un ruolo importante nell’attuazione del Pnrr. Soprattutto in questa fase di affermazione di un modello di economia circolare e di sviluppo della green e della blue economy. Inoltre ci saranno procedimenti, mi auguro pochi dal punto di vista penale, oggetto di attenzione negli anni a seguire.

Che ci vedranno tutti impegnati per attuare gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza. In questo senso lo scambio di informazioni ma anche alcuni percorsi formativi potranno essere molto utili per migliorare le conoscenze, sviluppare le sinergie, integrare le informazioni e i dati e quindi poter essere realmente tutti, al di là del ruolo e dell’ente rappresentato, utili alla causa del nostro paese”.

Lo dichiara il presidente dell’Ispra, Prefetto Stefano Laporta, in occasione della firma del protocollo di intesa triennale con la Camera Forense Ambientale per favorire la collaborazione tra le due istituzioni in attività condivise in campo ambientale.